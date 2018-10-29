Geleceğin Rus savaş helikopterinin ilk görüntüleri basına sızdı

Resimlere bakılınca helikopter üzerinde çalışan şirketin Kamov tasarım bürosu olduğu anlaşılıyor. Yeni helikopterin kanatları ve kapatılabilen iniş takımına sahip olduğu görülüyor.

Modelin adı henüz bilinmiyor.

Russia accidentally leaks image of future high-speed helicopterhttps://t.co/FmRw7nPF3g pic.twitter.com/m6hBYivX6r — Defence blog (@Defence_blog) October 27, 2018

​Defence Blog’un yazdığına göre tasarımcılar, yeni savaş helikopterin hız ve aerodinamik özelliklerini iyileştirme üzerinde çalışıyor.

Helikopterin saatte 700 km hız geliştirebileceği ifade ediliyor.

Defence Blog haberinde, fotoğrafların nerde ve ne zaman çekildiği belirtilmiyor. Tasarım çalışmalarının hangi aşamada da bulunduğu bilinmiyor.