'İsrail ve Rusya orduları, İl-20 vakasının ardından iletişimi sürdürüyor'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Başkan Yardımcısı Alex Ben Zvi, Rusya ve İsrail ordularının Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesi vakasının ardından iletişime devam ettiğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ben Zvi, "İsrail ve Rusya orduları arasındaki temaslar devam ediyor. İki ülke arasındaki çatışmaları önleme mekanizması da faal durumda" dedi.

© Sputnik / Aleksandr Tarasenkov İsrailli Bakan: İl-20 olayının bir daha tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız

İl-20 vakasının görmezden gelinmesi gerektiğinin söylenemeyeceğini de kaydeden Ben Zvi, "Ancak ilişkilerimiz, bu vakanın sona erdiremeyeceği kadar gelişmiş durumda" diye ekledi.

Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedarik edileceğini duyurmuştu.