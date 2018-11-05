'İsrail ve Rusya orduları, İl-20 vakasının ardından iletişimi sürdürüyor'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ben Zvi, "İsrail ve Rusya orduları arasındaki temaslar devam ediyor. İki ülke arasındaki çatışmaları önleme mekanizması da faal durumda" dedi.
Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.
Olayın ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedarik edileceğini duyurmuştu.
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