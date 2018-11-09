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19:47 09 Kasım 2018
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    ABD donanması, Afganistan'da Taliban hedeflerini vurmak üzere USS Essex amfibik saldırı gemisinden havalanan F-35B Lightning'in görüntülerini yayımladı.

    'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı F-35 alacak'

    © REUTERS / U.S. Navy
    Savunma
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    Yeni Şafak gazetesi, Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükselmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dikey inebilen F-35B savaş uçağı alımı için talepname hazırladığını aktardı. Pilotların eğitimi için Deniz Tayyare Okulu kurulduğu belirtildi.

    Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, Türkiye uçak gemisi ve geminin üzerine indirilecek uçaklar konusunda hazırlıklarını hızlandırdı.

    29 eylül 2018'de F-35 Lightning jetleri, İngiltere'nin en büyük savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'den ilk gece uçuşu denemelerine başladı.
    © REUTERS / İngiltere Savunma Bakanlığı
    Bloomberg F-35'in 'ufak' bir sorununa dikkat çekti: Bazı parçalar sadece Türkiye'den alınıyor
    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın konuya ilişkin taleplerini ilgili makamlara bildirdiği, F-35A modeli 100 adet jete ek olarak uçak gemilerinde kullanılmak üzere kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B'lerden 16 tane sipariş verildiği kaydedildi.

    F-35B savaş uçaklarını deniz pilotlarının kullanacağı belirtilen habere göre, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 'Deniz Tayyare Okulu' kurularak pilot eğitimlerine başlandı. 

    Okulda ilk etapta ABD'den alınması planlanan 16 adet F-35B için pilot yetiştirileceği belirtildi.

    'UÇAK GEMİSİ ARANIYOR'

    Habere göre, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacını milli imkanlarla karşılayacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun 2021 yılında üretimi tamamlanarak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. TCG Anadolu'dan sonra ikinci milli uçak gemisi TCG Trakya'nın üretim süreci başlayacak. Ancak bu süreçte TCG Anadolu'nun destek gemisi olarak hizmet vermek üzere bir uçak gemisinin de hazır alım yöntemiyle tedariki planlanıyor. Bu doğrultuda da güç aktarım kabiliyeti olan güçlü donanmaya sahip Amerikan ve İngiliz menşeili firmalarla görüşmeler sürüyor.

    İnfografik
    © Sputnik /
    İnfografik

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    Etiketler:
    F-35B, uçak gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yeni Şafak, Türkiye
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