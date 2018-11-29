Chuck Norris'le takılan Viktor Orban: Ben de sokak savaşçısıyım

Dövüş sanatları ustaları ile dünya siyasetinin yükselişteki liderleri arasında su sızmamasının son örneği Chuck Norris ile Viktor Orban oldu.

Macar Baptist Yardımı adlı örgütün davetlisi olarak Budapeşte'ye giden Hollywood'un aksiyon filmlerinin yıldızı Norris, Macaristan Başbakanı Orban'ı görünce "Hakkınızda o kadar çok şey okudum ki, çoktan tanışmışız gibi hissediyorum" diyerek boynuna sarıldı.

'TRUMP'TAN BİLE FAZLA'

2010'dan beri başbakanlık koltuğunda oturan Orban, "Hakkımdaki yorumların yüzde 90'ı olumsuz. Liberaller benden nefret ediyor" diye dert yandı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçisi olduğu için eleştirilen Norris, "Trump gibi yani" diye sözünü kesti. Orban "Ondan bile daha fazla" diye takıldı.

'BABAM YAŞINDASIN'

Chuck Norris ile eşi Gena O’Kelley'yi arabayla Budapeşte turuna çıkaran Orban, aktöre sordu. 78 yaşında olduğu yanıtını veren Norris'e "Tam olarak babam yaşındasın" dedi.

'ELİT TABAKADAN GELMİYORUM'

8. dereceden siyah kuşaklı muhatabının nabzını "Biliyorsun, ben de temelde bir sokak dövüşçüsüyüm. Elit tabakadan gelmiyorum" diye yoklayan Orban, misafirlerini terörle mücadele biriminin tatbikatına da götürdü.

‘The Delta Force’, ‘Walker, Texas Ranger’ filmlerinin yıldızı, bütün dünyadaki bu türden tatbikatları izlediğini, bunun gördükleri içinde en iyisi olduğunu söyledi.

'EBEDİ DOSTLAR'

Ayrılık vakti gelip çattığında ikili hararetle kucaklaşırken Gena O’Kelley "Ebedi dostlar" diye takıldı.

Trump destekçisi Norris, geçen yıl da İsrail'i ziyaret edip Başbakan Benyamin Netanyahu ile samimi pozlar vermişti.