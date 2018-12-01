ABD medyasından yeni Kalaşnikov tüfeğine övgü

Şimdi Rus şirketinin yeni bir girişimde bulunduğu, AK-308’inse NATO’nun 7.62x51 milimetrelik mermilerini kullanma olanağı sağladığı belirtilen makalede, yeni saldırı tüfeğinin daha iri kalibreden dolayı AK-12’den daha uzun ve ağır olmakla birlikte selefinde bulunan katlanabilir dipçik ve yeni tip gaz borusu gibi yeni özelliklere sahip olduğu kaydedildi.
Kalaşnikov’un dış pazara yeni atılımının sadece yeni teknolojilerle değil, yeni iş modeliyle de dikkat çektiği aktarılan yazıda, şirketin önceki modellerinin somut alıcılara yönelik üretilmezken, yeni AK-308’in tek ülke olarak Hindistan’ın ihtiyaçlarının dikkate alınarak tasarlanıp piyasaya sürüldüğü bilgisine yer verildi.
Meet Russia's New Deadly Assault Rifle: The AK-308 https://t.co/3SJI35YS08— Allyson Christy (@allysonchristy) November 30, 2018
NI, böylelikle AK-308’in Rusya’nın 20 yıl aradan sonra Hindistan’ın en önemli ateşli silah ihracatçısı olmaya yönelik girişimi olduğunu, yeni tüfeğin oldukça karlı Hindistan pazarında tutunduktan sonra NATO’nun standart kalibresi için ucuz ve güvenilir silahlar arayan diğer alıcıların da dikkatini çekebileceğini ifade etti.
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