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17:10 01 Aralık 2018
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    AK-74 assault rifle is sold at a newly opened store of Concern Kalashnikov at Sheremetevo Airport

    ABD medyasından yeni Kalaşnikov tüfeğine övgü

    © Sputnik / Iliya Pitalev
    Savunma
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    Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), Rus yapımı yeni AK-308 tüfeğinin ilk bakışta basit gibi görünse de NATO’nun mermilerini kullanma olanağı sağladığı için Kalaşnikov silah şirketinin son yıllarda ürettiği en iddialı ürünlerinin arasında yer bulduğunu yazdı.

    Kalaşnikov, kalabalıkların saldırısından koruyan ‘Stena’ araçlarını tanıttı
    © Fotoğraf : Twitter/Kalaşnikov
    Kalaşnikov, kalabalıkların saldırısından koruyan ‘Stena’ araçlarını tanıttı
    İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kalaşnikov şirketinin ürettiği 20’nin üzerinde tüfek modelinin tümünde Sovyet ve Rus mühimmatlarının kullanıldığını hatırlatan dergi, Rus silah devinin NATO standartlarına uygun silah üretmeye yönelik ilk çabalarının başarılı olmadığını ifade etti.

    Şimdi Rus şirketinin yeni bir girişimde bulunduğu, AK-308’inse NATO’nun 7.62x51 milimetrelik mermilerini kullanma olanağı sağladığı belirtilen makalede, yeni saldırı tüfeğinin daha iri kalibreden dolayı AK-12’den daha uzun ve ağır olmakla birlikte selefinde bulunan katlanabilir dipçik ve yeni tip gaz borusu gibi yeni özelliklere sahip olduğu kaydedildi.

    Kalaşnikov’un dış pazara yeni atılımının sadece yeni teknolojilerle değil, yeni iş modeliyle de dikkat çektiği aktarılan yazıda, şirketin önceki modellerinin somut alıcılara yönelik üretilmezken, yeni AK-308’in tek ülke olarak Hindistan’ın ihtiyaçlarının dikkate alınarak tasarlanıp piyasaya sürüldüğü bilgisine yer verildi.

    Yeni nesil Kalaşnikov AK-74M
    © Fotoğraf : Kalashnikov Concern
    Kalaşnikov'dan yeni tüfek
    Makaleye göre Moskova, uzun süredir Rusya’nın sürekli alıcısı olduğu Hindistan’a hafif silah satmak için uzun bir süre mücadele etti, fakat Kalaşnikov, Yeni Delhi’nin bu yakınlarda açtığı saldırı tüfeği ihalesine katılmadı, çünkü Hindistan ordusu, özellikle 7.62x51 milimetrelik mermileri kullanabilecek silahlara ihtiyaç duyuyordu.

    NI, böylelikle AK-308’in Rusya’nın 20 yıl aradan sonra Hindistan’ın en önemli ateşli silah ihracatçısı olmaya yönelik girişimi olduğunu, yeni tüfeğin oldukça karlı Hindistan pazarında tutunduktan sonra NATO’nun standart kalibresi için ucuz ve güvenilir silahlar arayan diğer alıcıların da dikkatini çekebileceğini ifade etti.

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    Etiketler:
    AK-308, NATO, The National Interest (NI), Kalaşnikov, Rusya, ABD
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