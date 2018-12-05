Türkiye'nin milli enerji silahı Wattozz ABD'li Taser'e rakip: 'Dünyanın en iyi öldürücü olmayan silahı'

Üretimi bitirilen yüzde 100 yerli ve milli enerji silahı Wattozz, dünyanın birçok ülkesinde 1 milyondan fazla polis memuru tarafından kullanılan uzaktan etkili kablolu elektroşok silahı Taser'e rakip oldu. Dünyanın en iyi non-lethal (öldürücü olmayan) silahı olduğu bildirilen Wattozz'un videoları basına servis edildi.

Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklama göre, ABD menşeili Taser silahı, eskiyen kablo teknolojisi ile ciddi yaralanmalara sebep olduğu gerekçesiyle son yıllarda çok tartışılıyordu. Taser'in aksine kablosuz olarak üretilen ve fazlasıyla üstün özelliklere sahip olan Türk yapımı enerji silahı Wattozz'da kablo sisteminin ortadan kaldırıldığı ve böylelikle istenilen noktaya ateş edilmesi mümkün kılındığı belirtildi.

'WATTOZZ SİLAHININ MERMİLERİ RF SİSTEMİ İLE UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİYOR'

Taser silahını kullanmanın çok fazla risk içerdiği ifade edilen açıklamada, silahtan çıkan kablolara bağlı iki adet dart iğnesinin havada 50 cm ve üzeri açılım yarattığı için doğru yere hedef almanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Wattozz'un şoklama değerlerinin risksiz seviyede tutulması ve radyo frekansı ile şok süresinin ayarlanabilmesi dolayısıyla Taser'dan çok daha güvenli olduğu ifade edilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Milli Enerji Silahı Wattozz tüm dünyaya Taser'ın altında bir fiyattan ücretsiz eğitim ve tam garanti desteği ile satılacak. Taser silahına kamera taktırmak için ekstra para ödeniyor, Wattozzz silahında ise Hd kamera dahili olarak ücretsiz mevcut. Ayrıca Taser silahının garantisi ve eğitimi de Axon firması tarafından ücret karşılığı verilmekte. Taser silahının pili şarj edilebilir değil ömrü çok kısa Milli Silahımız Wattozz ise şarj edilebilir uzun ömürlü bataryaya sahip. Taser silahı nitrojen gazı ile çalışırken Wattozz silahında gaz veya barut kullanılmıyor. Wattozz silahının mermileri RF sistemi ile uzaktan kontrol edilebiliyor."

SİLAHIN ÖZELLİKLERİ

Albayraklar tarafından üretilen silah tüm dünyaya distribütörlükler verilmek suretiyle dağıtılacak olan ve dünyanın en iyi non-lethal silahı olduğu bildirilen Wattozz'un özellikleri ise şöyle sıralandı:

— Uzaktan Kontrol Edilebilir Kablosuz Mermiler

— Üst üste çift atış yapabilme özelliği

— Anti Vibrasyon Sistemli Dahili HD Kamera

— Yüksek Tetik Hassasiyeti

— Barutsuz ve Gazsız Ateşleme Sistemi

— Sessiz Ateşleme Sistemi

— Dahili Hedef Lazeri ve Gece Aydınlatma Işığı

— Kompakt Dizayn

— Ergonomik Kabze

— Direkt Temas Modu

— Düşük, Orta ve Yüksek olmak üzere ayarlanabilir 3 Farklı Elektroşok Seviyesi

— Şarj edilebilir Uzun Ömürlü Batarya

— Opsiyonel İnsan Sesli Uyarı Sistemi

— Opsiyonel Dataport Veri Bilgi Sistemi