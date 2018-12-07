Bayraktar duyurdu: İHA’lar için pilot ve mühendis aranıyor

Savaş uçaklarının pek çok görevini yerine getirebilecek büyüklükteki yerli insansız hava aracı İHA’ları üreten Baykar eleman arıyor.

Aranan elemanlar arasında Bayraktar TB2 İHA pilotu adayları ve ‘uçan balık' olarak adlandırılan Akıncı İHA'lar için mühendisler de var.

Eleman alımına ilişkin duyuruyu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından duyurdu. Bayraktar "Bayraktar TB2& Akıncı takımı seni bekliyor. Uçan balık henüz evden uçmadan, ona elim değsin, bu çorbada tuzum olsun diyorsan elini çabuk tut" sözleriyle şirketin ihtiyaç duyduğu pilot, mühendis, teknisyen ve yazılım mühendisi listesini paylaştı.

BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!

Uçan Baluk 🐳

Henüz evden uçmamışken ✈

Ona elim değsin 👋

Bu çorbada tuzum olsun 🥣

Diyorsan elini çabuk tut 🚀



👉https://t.co/cockqRTv7g@BaykarMakina



Semalarımızda Hür ve Özgür 🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Ju8KY40wu3 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 5 Aralık 2018

​AKINCI, 4.5 TON AĞIRLIĞINDA OLACAK VE 1.5 TON FAYDALI YÜK TAŞIYABİLECEK

Star'ın haberine göre, insansız hava aracı konusunda son yıllarda ciddi atılımlar yapan ve dünya standartlarını yakalayan Türkiye son olarak silahlı insansız hava aracı Akıncı ile insansız savaş uçağına giden yolda önemli bir adım atmıştı.

Şu anda kullanılan SİHA'ların bir üst modeli olarak tasarlanan Akıncı, 4.5 ton ağırlığında olacak ve 1.5 ton faydalı yük taşıyabilecek. Akıncı, halihazırda kullanılan ve üretilen SİHA'lardan daha fazla manevra kabiliyetine sahip olacak ve daha fazla havada kalabilecek. Akıncı, üzerinde SİHA'ların taşıdığından daha büyük 4 adet füze taşıyabilecek.