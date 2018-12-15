National Interest: ABD Donanması Rusya ile savaşta yenilir

Amerikan The National Interest (NI) dergisi, ABD Donanması’nın gemi uçaklarını modernize etmemesi durumunda rekabet gücünü yitirme ve Rusya ya da Çin’le olası bir savaşta yenilgi alma riskiyle karşı karşıya kalacağını yazdı.

NI, ABD'li Strateji ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nin (CSBA) raporuna dayandırdığı haberinde Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerde kullanılan uçakların modernize edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Makalede, “Eğer Amerikan Donanması uçak gruplarını modernize edemeyecekse, Deniz Kuvvetleri yönetiminin gemi uçaklarına yönelik finansmanı devam ettirmeyip donanmanın kaynaklarını daha önemli askeri birliklere yönlendirme konusunu bir kez daha düşünmeli” ifadeleri kullanıldı.

Habere göre CSBA, raporunda SSCB’nin dağılmasından sonra Amerikan Donanması’nın muharebe olanaklarını bilinçli olarak kısıtlamaya başladığını, gemilerde daha önce kullanılan Grumman F-14 Tomcat 4. nesil avcı uçağını ve Lockheed S-3 Viking denizaltı savunma uçağını kaldırdığını ve onların yerine McDonnell Douglas’ın ürettiği Hornet ve Super Hornet avcı ve bombardıman uçaklarını getirdiğini kaydetti. Merkez, bu değişikliklerin uçakların uçuş mesafesini olumsuz etkilediğini ve şimdiki uçakların Çin ya da Rus ordularıyla olası bir savaşta galip gelmek için yetersiz kaldıklarını belirtti.

NI, “2018’e doğru 9 ton faydalı yük taşıyan tipik bir gemi uçağının uçuş mesafesi 1.3 bin mile düştü. Aynı zamanda Rusya ve Çin, uzun menzilli gemisavar füzeleri ve uçak gemisi ile uçakları için tehdit oluşturan farklı silahlar geliştirdi” ifadelerini kullandı.

Makalede ayrıca Amerikan uçak gemi gruplarının büyük devletleri yenilgiye uğratacak operasyonları gerçekleştirmek için yeterli ‘menzile, dayanıklılığa, canlılığa ve uzmanlık eğitimine’ sahip olmadıklarının altı çizildi.