Akar: Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen madalya takdim töreninde konuştu.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" dedi. Akar, "İnşallah önümüzdeki günlerde bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir" ifadesini de kullandı.

Akar, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerin korunmaya devam edileceğini belirtti.