Rus Tu-160 bombardıman uçağının ABD'li 'rakibi' B-1B'den daha üstün olduğu kanıtlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçağının teknik özellikleri bakımından ABD menşeili B-1B bombardıman uçağından daha üstün olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın Rus Zvezda televizyonunun yayınladığı infografik çalışması, 'Beyaz Kuğu' olarak da bilinen Tu-160 stratejik bombardıman uçağının birçok teknik özelliği bakımından ABD menşeili 'rakibinden' daha üstün olduğunu gösterdi.

Belgeden Tu-160'ın 45 ton muharebe yükü taşıyabilirken B-1B'nin 34 ton taşıyabildiği anlaşılırken, Rus uçağının 2 bin 230 km/saat hızına karşı ABD'nin bombardıman uçağının azami hızının bin 300 kilometre/saat olduğu ortaya çıktı.

Habere göre 'Beyaz Kuğunun' menzili 7 bin 300 kilometreyken Amerikan uçağının menzili ise 5 543 kilometre.

Tu-160, dünya havacılık tarihinde üretilmiş olan en büyük ve güçlü hipersonik uçağı olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda kanat geometrisi değişebilen en ağır savaş uçağı. İlk kez 1987'de Sovyet ordusunun hizmetine giren Tu-160, ilk kez Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlarda ‘sahada' kullanıldı.

2015'te stratejik bombardıman uçaklarının Kazan Uçak Fabrikası'nda üretimine yeniden başlanacağı duyuruldu, geçen yılın kasım ayındaysa yeni uçak, test poligonuna teslim edildi. Modernizasyonun tamamlanmasının ardından T-160'ın etki kapasitesinin yüzde 60 civarında artması bekleniyor.

Amerikan yapımı B-1 Lancer bombardıman uçağınınsa 1985'ten bu yana ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde olduğu, NATO'nun Yugoslavya'daki operasyonu, ayrıca ABD'nin Afganistan ve Irak'taki operasyonlarında kullanıldığı ifade edildi.