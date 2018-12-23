Kayıt
00:27 24 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    TU-160 tipi bombardıman uçakları

    Rus Tu-160 bombardıman uçağının ABD'li 'rakibi' B-1B'den daha üstün olduğu kanıtlandı

    © Sputnik / Skryinikov
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 155

    Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçağının teknik özellikleri bakımından ABD menşeili B-1B bombardıman uçağından daha üstün olduğunu ortaya koydu.

    Bakanlığın Rus Zvezda televizyonunun yayınladığı infografik çalışması, 'Beyaz Kuğu' olarak da bilinen Tu-160 stratejik bombardıman uçağının birçok teknik özelliği bakımından ABD menşeili 'rakibinden' daha üstün olduğunu gösterdi.

    Tu-160 ‘Nikolay Kuznetsov’ stratejik bombardıman uçağı.
    © Sputnik / Vladimir Sergeev
    'Rus Tu-160, neden NATO için kabusa dönüşecek?'
    Belgeden Tu-160'ın 45 ton muharebe yükü taşıyabilirken B-1B'nin 34 ton taşıyabildiği anlaşılırken, Rus uçağının 2 bin 230 km/saat hızına karşı ABD'nin bombardıman uçağının azami hızının bin 300 kilometre/saat olduğu ortaya çıktı.

    Habere göre 'Beyaz Kuğunun' menzili 7 bin 300 kilometreyken Amerikan uçağının menzili ise 5 543 kilometre.

    Tu-160, dünya havacılık tarihinde üretilmiş olan en büyük ve güçlü hipersonik uçağı olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda kanat geometrisi değişebilen en ağır savaş uçağı. İlk kez 1987'de Sovyet ordusunun hizmetine giren Tu-160, ilk kez Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlarda ‘sahada' kullanıldı.

    2015'te stratejik bombardıman uçaklarının Kazan Uçak Fabrikası'nda üretimine yeniden başlanacağı duyuruldu, geçen yılın kasım ayındaysa yeni uçak, test poligonuna teslim edildi. Modernizasyonun tamamlanmasının ardından T-160'ın etki kapasitesinin yüzde 60 civarında artması bekleniyor.

    Amerikan yapımı B-1 Lancer bombardıman uçağınınsa 1985'ten bu yana ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde olduğu, NATO'nun Yugoslavya'daki operasyonu, ayrıca ABD'nin Afganistan ve Irak'taki operasyonlarında kullanıldığı ifade edildi.

    İlgili konular:

    ABD Büyükelçisi, Venezüella'daki Rus Tu-160 uçağının müzeye konmaya layık olduğunu söyledi
    Rus bombardıman uçağı Tu-160 Amerikan menşeili ‘rakibiyle’ karşılaştırıldı
    İngiltere, Rus Tu-160’ları önlemek için Typhoon’ları havalandırdı
    Etiketler:
    Bombardıman uçağı, B-1B, Tu-160, NATO, Rusya Savuma Bakanlığı, Yugoslavya, Irak, Afganistan, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    150 yıl önce Süryani Mimar Lole tarafından yapılan Güzelşeyh Kasrı
    150 yıllık kasrın talihsiz kaderi
    Karikatür
    'IŞİD'e karşı tarihi zaferlerden sonra, askerlerimizin eve dönme zamanı geldi'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet