ABD medyasının Rus Avangard füzesi denemesine tepkisi: Savunmasızız

NATIONAL INTEREST: HİÇBİR SAVUNMAMIZ YOK
National Interest (NI) dergisi, “Amerikan askeri uzmanlar, ABD’nin bu füzeyi engelleme yeteneğine karamsar bakıyor” diye yazdı. Derginin haberinde, ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten’in, “Bu silahın bize karşı kullanımını önleyebilecek hiçbir savunmaya sahip değiliz” sözlerine yer verildi. Ayrıca nükleer başlık taşıyabilen bu silahın yüzde 50 olasılıkla imha edilmesinin bile kabul edilemez tehdit arz ettiği vurgulandı. NI, Avangard’ın 2019’da yerleştirilmesinin Rusya’ya, hipersonik silah yarışında ABD ve Çin’i geride bırakma fırsatını vereceğini kaydetti.
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Haberde, “ABD, Rusya ile nükleer savaşta, sivil kayıplar korkunç olsa dahi kesinlikle galip gelecek” sonucuna varılıyor.
Ayrıca savaşın çıkması durumunda ABD hava savunmasının sayısal olarak Rus füzelerine yenileceğine işaret edildi.
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Haberde, “Amerikan istihbaratının raporlarından birinde, hipersonik hava araçlarının 2020’ye kadar Rus ordusunun envanterinde olacağı kaydediliyor. Bu, Kremlin’e bu konuda ABD ve Çin’i geride bırakma fırsatını veren önemli bir adım olacak” ifadelerine yer verildi.
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