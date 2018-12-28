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    Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

    ABD medyasının Rus Avangard füzesi denemesine tepkisi: Savunmasızız

    © Fotoğraf : Ministry of Defence of the Russian Federation
    Savunma
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    Rusya’nın Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi denemesine ABD medyasının tepkisi gecikmedi.

    Avangard hypersonic missile
    © Fotoğraf: Youtube / Минобороны России
    Rusya: Avangard hipersonik füze sistemi, sesten 27 kat hızlı
    Nükleer ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyan Avangard’ın test atışı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in denetiminde gerçekleştirilmişti. Orenburg Bölgesi'nden fırlatılan füze Kamçatka’daki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu. Avangard füzesinin sesten 27 kat hızlı olduğu kaydedilmişti.

    NATIONAL INTEREST: HİÇBİR SAVUNMAMIZ YOK

    National Interest (NI) dergisi, “Amerikan askeri uzmanlar, ABD’nin bu füzeyi engelleme yeteneğine karamsar bakıyor” diye yazdı. Derginin haberinde, ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten’in, “Bu silahın bize karşı kullanımını önleyebilecek hiçbir savunmaya sahip değiliz” sözlerine yer verildi. Ayrıca nükleer başlık taşıyabilen bu silahın yüzde 50 olasılıkla imha edilmesinin bile kabul edilemez tehdit arz ettiği vurgulandı. NI, Avangard’ın 2019’da yerleştirilmesinin Rusya’ya, hipersonik silah yarışında ABD ve Çin’i geride bırakma fırsatını vereceğini kaydetti.

    WASHINGTON EXAMINER: ABD ORDUSUNUN TÜM HİPERSONİK SİSTEMLERİNDEN ÜSTÜN

    'Avangard' hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi
    Washington Examiner, Avangard’ın ABD ordusunun tüm hipersonik sistemlerinden üstün olduğunu kaydetti. Bununla birlikte ABD’nin daha gelişmiş hedef bulma sistemine sahip olduğu ve Rusya’nın lojistik destek ve organizasyon yeteneği ile saldırı imkanlarının Amerikan sistemlerinin gerisinde olduğu iddia edildi.

    Haberde, “ABD, Rusya ile nükleer savaşta, sivil kayıplar korkunç olsa dahi kesinlikle galip gelecek” sonucuna varılıyor.

    Ayrıca savaşın çıkması durumunda ABD hava savunmasının sayısal olarak Rus füzelerine yenileceğine işaret edildi.

    CNBC: EN GELİŞMİŞ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ BİLE AŞABİLİYOR

    Russian Army in pictures
    © Fotoğraf : Russian Defense Ministry
    Nükleer ‘Avangard’: Rusya küresel güç dengesini nasıl sağlıyor?
    CNBC televizyonu, ABD istihbaratındaki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, yeni Rus silahın üstün manevra kabiliyetine sahip ve öngörülemez olduğunu, bu yüzden takibinin zor olduğunu kaydetti.

    Haberde, “Amerikan istihbaratının raporlarından birinde, hipersonik hava araçlarının 2020’ye kadar Rus ordusunun envanterinde olacağı kaydediliyor. Bu, Kremlin’e bu konuda ABD ve Çin’i geride bırakma fırsatını veren önemli bir adım olacak” ifadelerine yer verildi.

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    Etiketler:
    Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, CNBC, Washington Examiner, The National Interest (NI), Vladimir Putin, ABD, Rusya
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