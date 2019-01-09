Amerikan basını: ABD Donanması hipersonik mermileri test etti

© Fotoğraf : Ministry of Defence of the Russian Federation ABD medyasının Rus Avangard füzesi denemesine tepkisi: Savunmasızız

Habere göre test çalışmaları, geçen yaz döneminde düzenlenen uluslararası deniz tatbikatı RIMPAC kapsamında ABD Donanması ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu testlerin, ‘Deniz Kuvvetleri'nin 40 yıldan fazla hizmet süresi olan güverte topunu seyir füzelerine ve daha büyük insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili ve ucuz bir silaha dönüştürülebildiğini kanıtlamak için' yapılan araştırmanın bir parçası olduğu ifade edildi.

Hipersonik mermilerin ilk başta elektromanyetik raylı top için geliştirildiği belirtilen haberde, şimdiyse ABD Donanması'nın seyir füzeleriyle mücadele için kombine füzeler kullandığına dikkat çekildi.

'HİPERSONİK MERMİLER, DİĞER HAVA SAVUNMA SİSTEMİ FÜZERİYLE KIYASLANDIĞINDA DAHA ÇOK DAHA UCUZ'

ABD Strateji ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nden (CSBA) Bryan Clark, böyle bir karma sistemin etkili fakat pahalı olduğuna dikkat çekti. Clark, "Ortadoğu'da karşılaşabileceğiniz ucuz seyir füzeleri veya daha büyük İHA'lar gibi tehditleri düşünecek olursanız şimdi 2 milyon dolarlık ESSM füzelerine ya da 1 milyon dolar değerinde RAM füze savunma sistemlerine gerek kalmadan bunları düşürmek için basit bir yönteminiz var, çünkü en pahalı hipersonik mermiler dahi olsa fiyatları 75 ila 100 bin dolar arasında değişiyor" diye konuştu.

Makalede, hipersonik mermileri ayrıca Amerikan ordusu ve deniz piyadelerinin karadaki topçu sistemlerinde ve Zumwalt tipi destroyerlerde kullanma olanaklarının araştırıldığı da ifade edildi.