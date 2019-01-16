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02:17 16 Ocak 2019
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    Rus üretimi Kalibr tipi karadan saldırı füzesi

    National Interest, ABD ordusunun ‘Kalibr’dan neden çekindiğini açıkladı

    © Wikipedia / Vitaly Kuzmin Rea
    Savunma
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    The National Interest, Rus seyir füzesi Kalibr’ların Batı ülkelerinin deniz kuvvetlerini rahatsız eden niteliklere sahip olduğunu yazdı.

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    Dergi, bu füzelerin suyun üzerinde kayarcasına alçaktan uçtuğunu ve böylece düşmanın radar sistemi tarafından tespit edilemediğini ve düşmana yanıt verebilecek zaman bırakmadığını belirtti.

    Kalibr'ların en küçük savaş gemilerine bile yerleştirilebilecek kadar kullanışlı olduğuna vurgu yapan dergi, ABD istihbaratı kuvvetlerinin, Kalibr'ların teknik özelliklerindeki yeni değişiklikleri bildiklerini kaydetti.

    National Interest'te yayınlanan makalede, ABD Deniz Kuvvetleri İstihbarat Servisi'nin 2015 yılında Kalibr'ın özelliklerini analiz ettiğini ve bu füzelerin Fransa'dan İran ve Kazakistan'a kadar olan bir yarıçapı kapatabildiği gerçeğine dikkat çektiği belirtildi.

    Makalede, "Bir savaş gemisinin etkinliği sadece füzelerle belirlenmez. Bunun için radar ve kontrol sistemleri gereklidir. Ancak, Kalibr'lar küçük bir gemiyi bile deniz ve karadaki hedefleri yok edebilecek büyük bir platforma dönüştürebiliyor ve bu yönüyle Rus donanmasının güçlü bir silahı olarak kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    Kalibr seyir füzeleri önce 885 projesinin çok amaçlı nükleer denizaltısı Yasen için tasarlandı. Daha sonra aralarında Veliky Novgorod'un da bulunduğu 636 projesi denizaltıları ve diğer gemilere yerleştirildi.

    Etki alanları yaklaşık 2 bin 500 kilometre olan Kalibr seyir füzeleri ilk kez Suriye'deki militanlara karşı 2015'in ekim ayında kullanılmıştı. O zaman Hazar denizinden 11661 projesinin roket gemisi Dağıstan ve 2163 projesinin Grad Sviyajsk, Velikiy Ustyug ve Uglih savaş gemilerinden 26 seyir füzesi fırlatmıştı.

    Etiketler:
    Kalibr Füzesi, ABD, Rusya
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