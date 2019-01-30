Rus uzman: ABD’nin tamamen yok edilmesi için 10 Sarmat füzesi yeterli

Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, haftalık Zvezda dergisi için kaleme aldığı yazıda uzman ve analistlerin görüşlerine dayanarak Rusya’nın geliştirdiği yeni silahların sahip olduğu imkânları sorgulamaya çalışan Batılı medya kuruluşlarının haberlerini eleştirdi.

Batı’daki tüm dikkatlerin sınırsız menzili bulunan Poseydon adlı nükleer motorlu insansız su altı aracının üzerinde toplandığına dikkat çeken Leonkov, söz konusu aracın durdurulması için uzaktan hidroakustik gözetim sistemleri, süpersonik anti-denizaltı füzeleri ve çeşitli su altı mayınların kullanılmasını öngören yöntemlerin ‘bulunduğunu’ belirtti.

'PATLAMA ASKERİ VE SİVİL ALTYAPIYI YERLE BİR EDEBİLİR, RADYOAKTİF TSUNAMİ DALGASI OLUŞTURABİLİR'

Ancak bu planın başarılı olabileceğinden kuşku duyduğunu ifade eden uzman, Rusya’nın nükleer savaş başlatma niyetinde olan rakip ülkenin kıyılarına Poseydon araçlarını gruplar halinde göndereceğini, ilk araçların kıyı şeridinde 200 megatonluk güçle infilak ederek mayın tarlalarını etkisiz hale getirip diğer araçlarının yolunu açacağını ifade etti. Leonkov, patlamanın hem kıyı şeridindeki tüm askeri ve sivil altyapıyı yerle bir edeceğini, hem de dev bir radyoaktif tsunami dalgası oluşturacağını ve anakaraya da büyük zarar vereceğini ifade etti.

'37 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR'

© Sputnik / Sergei Kazak Rusya test fırlatışı için hazırladığı yeni Sarmat füzesinin görüntülerini yayınladı

Gerçek bir nükleer savaşta ilk kullanılacak olan silahların kıtalararası balistik füzelerin olacağını kaydeden Leonkov, Rusya’nın geliştirdiği yeni Sarmat füzelerinin ABD’ye vereceği zararı hesapladı.

Rus uzman, “Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde 100’er bin kişi hayatını kaybettiği biliniyor (5 yıl sonra bu rakamlar ikiye katladı). 1945’te nükleer bombaların gücü ortalama olarak 20 kilotondu, yani her bir kiloton anında 5 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bizim RS-28 Sarmat füzelerimizden bir tanesi, 6.75 ila 7.5 megatonluk nükleer patlayıcı taşıma kabiliyetine sahip ve bu, ABD’nin nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde 33.75 ila 37.5 milyon kişinin ölümüne yol açabilir. 10 Sarmat füzesi, ABD’nin tüm nüfusunu yok edebilir” ifadelerini kullandı.