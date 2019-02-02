Sosyal medyaya yansıyan Rus Su-27 savaş uçağının NATO’ya ait bir uçağa müdahale ettiği anların görüntüleri, Batılı kullanıcılar arasında geniş yankı buldu.

Kaliningrad semalarında 2017 yılında gerçekleşen müdahale anına ilişkin videoda, NATO'nun uçağının yaklaştığı Su-27'nin hızla yükselerek onu uzaklaşmak zorunda bıraktığı görüldü. Müdahale olayına dair haberler Daily Mail ve The Aviationist olmak üzere birçok Batılı medya kuruluşunda yer aldı.

Bir Twitter kullanıcısı @Kenneth83258000, ‘kovalama' görüntüleri üzerine ‘Tanrım, düpedüz delillik bu' notunu yazdı.

Diğer bir kullanıcı ise Rus uçağın manevralarına hayranlığını dile getirerek, ‘(İttifak uçağı) ansızın yakalandı… Sanki kedi farenin üstüne atlamış gibiydi' ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte kullanıcılar, bazı Batılı basın kuruluşlarının aktardığının aksine Rus uçağın hareketlerini saldırganlık olarak değerlendirmedi. Archange Gabriel rumuzlu kullanıcı, ‘Su-27 manevralarında hiçbir saldırganlık emaresini fark etmedim' ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'li savaş uçağının Baltık denizi semalarında uçuş yapması, birçok kullanıcının aklında soru işaretlerini bıraktı.

GeeHardy isimi kullanıcı, ‘Amerikalıların Baltık denizinde ne işi var acaba?' sorusuyla tepkisini verirken Wayne Clarke isimli kullanıcı ise, ‘Amerikan savaş uçağı Baltık denizi semalarında mı? Yolunu mu şaşırdı? Bu uçak ABD'den yaklaşık 6 bin mil uzaklıkta, Rusya'nın askeri üssünün tam yakınında uçuş gerçekleştiriyordu. Bir de Rusları suçluyorsunuz! Acaba New York semalarında MiG uçaklarını görseniz ne tepki verirdiniz?' mesajını yazdı.