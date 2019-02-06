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18:45 06 Şubat 2019
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    S-300

    İsrailli şirketin uydu fotoğraflarına göre Suriye'deki S-300'ler faaliyete geçti

    © Sputnik / Pavel Lisitsyn
    Savunma
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    İsrailli uydu görüntüleme şirketine göre Rusya'nın Ekim 2018'de Suriye hava savunma sisteminin İsrail'in düzenlediği saldırıyı püskürtmeye çalışırken İsrail uçaklarının provokasyonuyla Rus askeri nakliye uçağı İl-20'yi yanlışlıkla düşürmesinin ardından Suriye'ye sevk ettiği S-300 hava savunma kompleksleri faaliyete geçti.

    Rusya'nın sevk ettiği 4 S-300 fırlatma rampasından 3'ünün kullanıma hazır getirildiğini, 1'inin ise kamuflaj ağıyla örtülü vaziyette tutulduğunu belirten ImageSat International'ın açıklamasında, "Mevcut bölgesel gerilim ve S-300 sistemlerinin faaliyete geçirilmesi nedeniyle söz konusu gelişme, operasyonel seviye ve alarm durumunda bir artışa işaret ediyor olabilir. Ancak neden sadece bir fırlatma rampasının kamuflaj ağıyla örtülü olduğu belirsiz. Bu, nadir görülen bir durum ve tüm bataryanın ve özellikle de üzeri örtülmüş fırlatma rampasının operasyonel seviyesine dair soru işaretleri doğuruyor" dendi.

    ImageSat International'a göre S-300 fırlatıcısının konuşlandırıldığı iddia edilen bölge, Masyaf kasabasının kuzey batısında bulunuyor.

    S-300 hava savunma sistemi
    © Fotoğraf : cdn.rt.com
    ‘Suriye'deki S-300’ler esas olarak ABD’nin planlarını bozuyor’
    Ancak Rusya ve Suriye bu iddialarla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

    S-300'LER, İSRAİL UÇAKLARININ RUS İL-20'Yİ KALKAN YAPARAK DÜŞÜRÜLMESİNE YOL AÇMASI SONRASI SEVK EDİLDİ

    İsrail, Suriye'ye sık sık hava saldırıları düzenliyor. Son hava saldırısı 20-21 Ocak'ta iki gün sürdü ve Tel Aviv'in iddiasına göre Şam Uluslararası Havaalanı çevresindeki İran hedeflerini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı bu saldırıdan sonra yaptığı değerlendirmede Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait 30 kruz füzesi ile güdümlü bombaları düşürdüğünü teyit etti.

    Rusya, geçtiğimiz ekim ayı başlarında, Suriye'ye S-300 sevkiyatını tamamlamıştı. Sevkiyatta ilgili radar, hedef tanıma sistemleri, komuta merkezi ve dört fırlatıcının da aralarında bulunduğu toplam 49 parça ekipman bulunuyordu.

    S-300 füze savunma sistemi
    © Sputnik / Vladislav Belogrud
    'İsrail, Suriye'deki Rus S-300 sistemlerinden korktu'
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, eylül ayında yaptığı bir açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Rusya'ya ait İl-20 nakliye uçağını kalkan yaparak Suriye'ye saldırması ve bunun sonucu olarak Rusya uçağının Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından, Suriye'deki Rusya personelinin güvenliğini artırmak için geniş tedbirler alınacağını duyurmuştu.

    İSRAİL, SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

    Şoygu, Moskova'nın Şam'a, İl-20'nin düşürülmesi ve uçaktaki Rusya askeri personelinin ölümünden ötürü ‘uygun' bir cevap olarak iki hafta içinde S-300 hava savunma sistemleri sevk edileceğini bildirmişti.

    İsrail, suçlamaları reddetmiş, Rusya tarafını tedbir alması için bu bölgede hava saldırısı düzenleyeceğine dair uyardığını iddia etmişti.

    Etiketler:
    İl-20 uçağı, S-300, ImageSat, İsrail, Rusya, Suriye
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