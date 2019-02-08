Türkiye, Bayraktar TB2'leri Katar'a sevk etmeye hazır

Katar resmi haber ajansı QNA'nın aktardığına göre Türkiye, Katar'la 2018 yılında imzaladığı anlaşma uyarınca bu ülkeye sattığı 6 İHA'nın sevkiyatına başlamaya hazır.

Turkey is preparing to hand over six "Bayraktar TB2" military drones to Qatar, as part of a deal signed by the two sides in 2018. #QNA — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 8, 2019

​2018 yılında Doha'da yapılan DIMDEX-2018 Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye ve Katar arasında bir anlaşma yapılmıştı. Katar Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye 6 Bayraktar TB2 tipi İHA, 3 yer kontrol istasyonu ve simülatör siparişi verilmişti.