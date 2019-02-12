ABD: Rusya uydularımıza karşı kullanılabilecek lazerli silahların peşinde olabilir

ABD Savunma Bakanlığı’nın savunma istihbarat örgütü DIA’nın raporunda Rusya’nın uzayda düşman uydularını etkisiz hale getirebilecek lazerli silahlar üzerinde çalışıyor olabileceği ve ABD’nin savunmasını güç duruma soktuğu iddia edildi. Rapora göre, Çin, İran ve Kuzey Kore de benzer adımlar atıyor.

© Sputnik / Aleksey Danichev Rusya, küresel silah satışı endeksinde ilk kez 2. sıraya yükseldi

"Rusya uydu ve sensörleri bozmaya veya yok etmeye yönelik lazerli silahların peşinde olabilir" ifadeleri kullanılan raporda Rusya'nın Temmuz 2017'den önce Rus Hava Uzay Kuvvetleri'ne bir uydu tahrip operasyonu için kullanılması mümkün olan lazerli bir silah sistemi sevkiyatına başladığı ileri sürüldü. Raporda yer alan bir başka iddia da Rusya'nın yörüngede bulunacak ve başka ülkelere ait uydulara kalıcı olarak zarar verecek bir teknoloji geliştirdiği oldu.

Rapora göre, Rusya ve Çin, uzayda ABD ordusunun hâkimiyetini zorlayacak sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. İki ülke uzayın askerileştirilmesine karşı teklifler sunarken, kendileri için uzay silahları geliştirmeye yönelik bir ortam oluşturuyor, sinyal bozucu sistemler ve uzay operasyonları için imkânlarını arttırıyor.

Raporda İran ve Kuzey Kore de es geçilmedi. Tahran ve Pyeongyang'ın uzayda tehdit oluşturabilecek teknolojiler üzerinde çalıştığı ve balistik füzelerin test edilebilmesi için bağımsız fırlatma kabiliyetlerini geliştirdiği iddia edildi.