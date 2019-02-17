Rus yapımı Broneboyşik füzesinin testleri tamamlandı

Rus ağır silah üreticisi Tehmaş'tan yapılan açıklamada, Broneboyşik (Zırh Delici) adlı yeni nesil uçak füzesinin devlet kurumları nezdindeki testlerinin tamamlandığı, füzenin Rus ordusuna teslimatının da çözüm aşamasında olduğu belirtildi.

Rus savunma sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren Tehmaş Genel Direktörü Vladimir Lepin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bugün başlayan IDEX-2019 silah fuarında basın mensuplarına Rus yapımı Broneboyşik füzesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

© Sputnik / Ministry of Defence of Russian Federation Rusya 'Bulat' adlı yeni bir güdümlü füze sistemi geliştiriyor

Lepin, "Broneboyşik olarak bilinen, S-80FP adlı yeni nesil uçak füzesinin devlet kurumları nezdindeki testleri 2018'de tamamlandı. Şu anda füzenin çeşitli araçlara entegre edilmesi ile ilgili alternatifler üzerinde çalışılıyor, ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ile füzenin seri teslimatlarının başlanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Broneboyşik füzesi, Su-25 uçaklarında ve Mi-8 helikopterlerinde kullanılmak üzere geliştirildi.

Lepin daha önce Rus basınına yaptığı açıklamada, Broneboyşik füzesinin engelleri delerek geçtiğini ve infilak etmeden yoluna devam ettiğini belirtmişti.