Rusya, AK-103 tüfeklerinin Suudi Arabistan'a teslimatına başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bugün başlayan IDEX-2019 silah fuarı kapsamında gazetecilere konuşan Aleksandr Miheyev, Rusya'nın Kalaşnikov ailesinden AK-103 otomatik saldırı tüfeklerini Suudi Arabistan'a teslim etmeye başladığını belirtti.

© Sputnik / Iliya Pitalev ABD medyasından yeni Kalaşnikov tüfeğine övgü

Miheyev, "Bir sonraki etap, hem Suudi Arabistan'ın ihtiyaçları, hem de üçüncü ülkeler için bu silahın yerel üretiminin kurulması olacak" diye konuştu.

Miheyev ayrıca önümüzdeki 3-4 ay içinde tarafların teknoloji transfer haritası ve AK-103'lerin Suudi Arabistan'da üretiminin kurulması konularında mutabakat sağlayacaklarını kaydetti.

Rosoboroneksport ve Suudi Askeri-Sanayi Şirketi Ekim 2017'de askeri ürünlerin alışı ve yerel ortamda üretimi ile ilgili mutabakat belgesi, ayrıca Kalaşnikof AK-103 saldırı tüfeği ve mermilerinin üretimine ilişkin kontrat imzalamıştı.