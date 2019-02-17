Rusya, AK-103 tüfeklerinin Suudi Arabistan'a teslimatına başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bugün başlayan IDEX-2019 silah fuarı kapsamında gazetecilere konuşan Aleksandr Miheyev, Rusya'nın Kalaşnikov ailesinden AK-103 otomatik saldırı tüfeklerini Suudi Arabistan'a teslim etmeye başladığını belirtti.
Miheyev ayrıca önümüzdeki 3-4 ay içinde tarafların teknoloji transfer haritası ve AK-103'lerin Suudi Arabistan'da üretiminin kurulması konularında mutabakat sağlayacaklarını kaydetti.
Rosoboroneksport ve Suudi Askeri-Sanayi Şirketi Ekim 2017'de askeri ürünlerin alışı ve yerel ortamda üretimi ile ilgili mutabakat belgesi, ayrıca Kalaşnikof AK-103 saldırı tüfeği ve mermilerinin üretimine ilişkin kontrat imzalamıştı.
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