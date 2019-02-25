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01:01 25 Şubat 2019
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    Hipersonik füze

    Tsirkon hipersonik füzelerinin ABD’deki hedefleri belli oldu

    © AFP 2018 /
    Savunma
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    Rossiya-1 televizyonu, ABD’nin Rusya için tehdit haline gelmesi durumunda hipersonik Tsirkon füzelerinin hedefi olabilecek 5 Amerikan komuta-kontrol merkezinin adını verdi.

    Rusya'dan yeni füze savunma sistemi denemesi
    Ministry of defence of the Russian Federation
    'Rusya'nın yeni hipersonik füzesi, savunma sistemlerini bir bıçağın tereyağını kestiği gibi yarıp geçecek'
    Rossiya-1 televizyonunun Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programında, ABD’nin Rusya için tehdit haline gelmesi durumunda Moskova’nın geliştirdiği hipersonik Tsirkon füzelerinin hedefi olabilecek 5 Amerikan komuta-kontrol merkezinin adı belirtildi.

    Söz konusu merkezler, ABD’nin batı kıyısında Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey komutanlarının bulunduğu Savunma Bakanlığı (Pentagon), Camp David Hükümet Komuta Merkezi, ABD Başkanı’nın yönetim noktasının ve Genelkurmay Başkanları Komuta Merkezi’nin bulunduğu Fort Rithcie, doğu kıyısındaysa Kaliforniya’daki McCellan Stratejik Taarruz Güçleri Komuta Merkezi ve Jim Creek Nükleer Güçler Komuta Merkezi olarak sıralandı.

    Programda, “Eğer biz hiçbir şeyi ihlal etmeden ve kimseyi rahatsız etmeden, sadece Tsirkon füze rampalarımızın bulunduğu denizaltılarımızı, her birinde 40’ar adet bulunacak şekilde okyanuslara konuşlandırırsak, o anda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in bahsettiği karar alma merkezleri Rus hipersonik silahlarının menziline girecek. Bizim denizaltılarımız, ABD’nin 200 mil genişliğindeki münhasır ekonomik bölgesinin dışında olacak. 200 mil 370 kilometre eder. Kıyıdan 400 kilometrelik mesafeye rahat bir şekilde yerleştiriyoruz. Tüm bu karar alma merkezleri de kıyıdan çok ta uzak değil. Diyelim ki 400 kilometre daha. Toplam 800. Tsirkon saatte 11 bin kilometre hızla uçuyor. Öyleyse Tsirkon 800 kilometreyi aşmak için 5 dakikadan daha az bir süre harcayacak. 3. sınıf öğrencisi ödevi. Hedefe ulaşma zamanı işte bu kadar” ifadelerine yer verildi.

    Rusya’nın ilk hipersonik hızlı insansız hava aracı
    © Sputnik /
    Rusya'nın ilk hipersonik hızlı insansız hava aracının görüntüleri Sputnik’te
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis konuşmasında hipersonik Tsirkon deniz füzesinin ses hızını 9 kat aşacağını ve bin kilometreyi aşan mesafelere ulaşabileceğini, gemilerin ve denizaltılarının bu füzeyle donatılacağını belirtmişti.

    Rusya için tehdit söz konusu olduğunda Tsirkon’lar, Rusya’yı hedef alan kısa ve orta menzilli füzelerin bulundurulabileceği Avrupa’daki füze savunma sistemlerinin yönetildiği Amerikan komuta merkezlerini vuracak.

    Daha önce ABD'nin Romanya'ya Tomahawk füzeleri fırlatabilen Mk41 sistemlerini konuşlandırdığı, Polonya'da da benzer adımlar atıldığı ve bu füze sistemlerinin ABD topraklarındaki karar alma merkezlerinden yönetilebildiği açıklanmıştı.

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    Etiketler:
    Hipersonik füze, Tsirkon, Rossiya-1, ABD, Rusya
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