Milli Savunma Bakanlığı: Tel Rıfat'ta ortak devriyeler için Rusya ile görüşmeler sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, "Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte" dedi.

Binbaşı Aktop, Bakanlık'ta düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

© REUTERS / Khalil Ashawi Milli Savunma Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Silahlı Kuvvetleri'nin vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/YPG ve IŞİD örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Aktop, şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; biri gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 28 silah, 4 ağır silah, 35 bin 823 hafif silah mühimmatı, 650 kilogram patlayıcı madde ile 55 el bombası ele geçirilmiş, 44 adet EYP imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 204 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

PKK/KCK örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar neticesinde; 5 ton uyuşturucu, 28 bin 754 paket sigara ve 197 cep telefonunun ele geçirildiğini bildiren Aktop, sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerin alınmaya devam edildiğini vurguladı.

‘FETÖ İLE MÜCADELE AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR'

FETÖ ile mücadelenin aynı kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Binbaşı Aktop, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 15 bin 621 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış; 6 bin 486 personel hakkında ise adli/idari işlem devam etmektedir. MSB/TSK'da belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde, kararlılıkla devam eden FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir."

‘12 GÖZLEM NOKTASINDA FAALİYETLERE DEVAM EDİLİYOR'

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde bir taraftan güvenlik tedbirlerinin uygulandığını, diğer taraftan da günlük hayatın normalleşmesi çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Aktop, bugüne kadar 4 bin 609 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi ve Afrin'de diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Huzur ve istikrarın büyük oranda tesis edildiği ve halkın terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtulduğu Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde de huzuru bozmak amaçlı saldırıların cereyan ettiğini dile getiren Aktop, şunları kaydetti:

"Özellikle Tel Rıfat bölgesinden kaynaklanan bu tür saldırılara bölgedeki unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir/verilmeye devam edilecektir. Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla bu bölgede Rusya Federasyonu ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmektedir. Öte yandan, Astana Mutabakatı kapsamında, çatışmaların sona erdirilmesi maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 13 Ekim 2017'den itibaren tesis edilen 12 gözlem noktasında faaliyetlere etkin şekilde devam edilmektedir."

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için 17 Eylül 2018'de icra edilen Soçi Zirvesi'nde Türkiye ve Rusya arasında bir mutabakat imzalandığını anımsatan Aktop, şu bilgileri paylaştı:

‘PROVOKASYONLARA RAĞMEN SOÇİ MUTABAKATI'NIN UYGULANMASI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR'

© AA / Cem Genco Ticaret Bakanı Pekcan: Zeytin Dalı Sınır Kapısı haftaya devreye girecek

"Anılan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde güvenlik ve asayişin temininde somut gelişmeler sağlanmış, yeni krizler yaşanmasının önüne geçilmiş, bölgede barış ve istikrarın tesisi mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda Soçi Mutabakatı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya Federasyonu ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir. Sürdürülen gayretler neticesinde, bölgeden olabilecek yeni göçlerin engellenmesi de temin edilmiştir."

‘BAZI MESLEK GRUPLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR'

Binbaşı Aktop, 14 Şubat 2019'da Soçi'de Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlarınca 17 Eylül 2018'deki mutabakatın uygulanmasına yönelik hususların geliştirilmesi kapsamında, anlayış birliğine varıldığını ve bölgede icra edilecek devriye faaliyetlerine ilişkin ayrı bir mutabakat muhtırası imzalandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Söz konusu mutabakat çerçevesinde, Birinci Milli Devriye Faaliyeti 8 Mart 2019'da icra edilmiştir. Devriye faaliyetlerinin İdlib'de ateşkesin muhafazası ile bölgede barış ve istikrarın tesisinin devamlılığına olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Rejimin İdlib'e yönelik saldırıların engellenmesi konusunda yeterli ölçüde başarı sağlanamadığı gözlenmektedir. Bu süreçte, silahtan arındırılmış bölgedeki faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından, rejimden kaynaklı ateşkes ihlallerinin engellenmesi önem arz etmektedir."

"Halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir" diyen Aktop, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini belirtti.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine, güvenlik kaynakları, F-35'lerin teslimiyle ilgili şu an için bir aksaklığın söz konusu olmadığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları ayrıca yeni askerlik sistemi kapsamında akademisyen ve sporcular gibi bazı meslek gruplarına yönelik çalışmanın sürdüğünü kaydetti.