Rusya’da terör saldırısı planlayan bir terörist etkisiz hale getirildi

NAK'ın açıklamasına göre, 13 Mart'ta Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Bezençukskiy bölgesindeki Yekaterinovka köyünde bir evde silahlı bir adamın bulunduğu bilgisi aldı. Olay yerine giden güvenlik güçleri militandan teslim olmasını istedi, ancak teslim olmak yerine ateş açıp el bombası attı. FSB güçleri de militanı etkisiz hale getirdi.

Teröristin evinde silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcılar bulundu. Ön verilere göre, terörist bir kalabalığın içinde terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlıyordu. Teröristin kimliği de belirlendi ve uluslararası bir terör örgütüne üye olduğu, yurtdışındaki örgüt üyeleri ile temaslar yürüttüğü tespit edildi.