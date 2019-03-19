'Rusya Hava Kuvvetleri 1000’den fazla hava aracı ile güçlendirildi'

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri 2012’den beri 1000’den fazla yeni uçak ve helikopteri ile güçlendirildi ve şimdi yeni hava araçlarının oranı yüzde 74’e ulaştı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov, Krasnaya Zvezda’ya yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri’nin 2012’den beri 1000’i aşkın uçak ve helikopter aldığını ifade etti. Dronov “Su-34, Su-30SM uçakları, Ka-52 helikopterleri gibi yeni hava araçları dört birlik ve iki filoya gönderildi” dedi.

Ordudaki modern helikopter ve uçakların yüzde 74 seviyesine çıktığını belirten Dronov, son altı yılda teçhizatların hizmete elverişliliği iki kat arttı.

Dronov, ordudaki pilot ihtiyacının yüzde 90’ının sağlandığını, pilotların çoğunun Suriye’de gerçek savaş deneyimi yaşadığını da ekledi.