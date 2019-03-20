'ABD, Rus Su-57 avcı uçaklarına benzer hava hedefleri üretmek için yüklenici firma arıyor'

ABD Silahlı Kuvvetleri'nin başta 5. nesil Su-57 avcı uçakları olmak üzere Rusya ve Çin'in geliştirdiği savaş uçaklarına benzer hava hedefleri üretecek yüklenici firma arayışı içinde olduğu belirtildi.

Russia Today'in (RT) ulaştığı belgeye göre ABD ordusu, dünya genelindeki çeşitli tehditler ve askeri bütçenin kısılması nedeniyle muhtemel durumlara ilişkin senaryolar hazırlanması için rakiplerinin hava araçlarını taklit edebilecek hava hedefleri üretme kararı aldı.

© Sputnik / Alexey Kudenko Putin, dünyanın en iyi savaş uçağını açıkladı

ABD'li yetkililer, Rus Su-57 ile Çinli J-20 ve FC-31'in özelliklerini taşıyacak hava hedeflerinin uzaktan kontrol edilebilme, kendi kendine iniş yapabilme, imha edildikten sonra radyo ve radar sinyalleri gönderme gibi özelliklere sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

'RUSYA VE ÇİN'DEKİ TEKNİK İLERLEME TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR'

RT'ye konuşan uzmanlara göre ABD ordusunun bu adımı, Rusya ve Çin'deki teknik ilerlemenin Washington'da tehdit olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

PUTİN'E GÖRE DÜNYANIN EN İYİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. nesil Rus Su-57 avcı uçaklarını en iyi savaş uçağı olarak nitelemişti.

Kremlin tarafından düzenlenen 'Rusya'nın Liderleri' yarışmasının finalinde konuşan Putin, Su-57'nin taktik ve teknik göstergeler açısından dünyanın en iyi uçağı olduğunu söylemişti.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.