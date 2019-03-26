ABD Fas'a 25 adet F-16 satıyor

ABD Fas'a 25 adet F-16 satışına ve Fas Hava Kuvvetleri'ne ait 23 adet F-16 uçağının da üst konfigürasyona yükseltilmesine onay verdi. Anlaşmanın tutarı 4,7 milyar dolar olarak açıklanırken, gözler Kongre'nin onayına çevrildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 25 adet F-16D/C Block 72 serisi savaş uçağının 3 milyar 787 milyon dolara satılmasına onay verdi. Fas'ın mevcut 23 adet F-16 uçağının ise V konfigürasyonuna yükseltilmesini içeren 985 milyon dolarlık askeri satış da Bakanlıkça onaylandı.

Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı konuya ilişkin Kongre'ye gönderdiği tebligatlarda, söz konusu satışların ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine katkı sağlayacağı belirtildi. Tebligatlarda ayrıca, Fas'ın Kuzey Afrika'da ekonomik ilerleme ve siyasi istikrar için önemli bir güç olduğuna dikkat çekildi.

Fas'ın zaten F-16 uçaklarını kullandığı ifade edilen tebligatlarda, "Teklif edilen satış bölgedeki temel askeri dengeleri etkilemeyecek" denildi.

Satışın onaylanması için Kongre'den 30 gün boyunca herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.