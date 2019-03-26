‘Poseidon insansız sualtı aracı 8 yıl sonra muharebeye hazır hale gelebilecek’

Haberde bir kez daha ABD'nin elinde Rusya'nın bu askeri ürününe benzer araçların bulunmadığı vurgulandı.
CNBC'ye konuşan kaynak, "İsabet edilmesi zor olan nükleer başlıklı sualtı aracını fırlatan, tespit edilmesi çok zor bir Rus denizaltısı söz konusu. Ruslar, savaş sırasında SSCB dönemine ait nükleer silahları kullanma olanağından yoksun bırakılmaları durumunda saldırıya misilleme olarak nükleer enerjiyle çalışan nükleer silahlı bağımsız bir sualtı aracından istifade etmeyi umuyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Federal Meclis'e hitabında ilk kez Poseidon tipi uzun menzilli nükleer insansız sualtı aracının geliştirildiğinden söz etmişti. Rus lider, bu araçların hem normal hem de nükleer cephaneyle donatılabileceğini ve bu sayede uçaklar, kıyı tesisleri ve altyapı dâhil olmak üzere birçok hedefi imha edebileceğini vurgulamıştı.
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