ABD medyası ‘ölümcül’ MiG-29’u Amerikan F-15 ve F-16 avcı uçaklarıyla karşılaştırdı

"MiG-29 zamanının manevra kabiliyeti yüksek ve ölümcül bir uçağıydı" vurgusunda bulunan NI, Sovyet avcı uçağının birçok özelliği bakımından Amerikan rakiplerine göre daha üstün olduğunu, fakat elektronik sistemlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.
Daha sonra bu uçakların İsrail tarafından satın alındığı belirtilen haberde, MiG-29'ların sahip olduğu yeteneklerin test pilotlarını şaşırttığı vurgulandı.
Makalede, "Onların (pilotların) alışmış olduğu Amerikan üretimi standart uçaklara göre MiG-29'da uçmak daha kolaydı. Pilotun zorlandığı anda uçağın inişini sağlayan bilgisayarların, pilot oryantasyonunu yitirse de uçağı dengede tutma olanağı etkileyiciydi" dendi.
Dergi, "Pilotlarımız, hava çatışmasında bu uçağa dikkat etmeli. İyi eğitim görmüş bir profesyonel tarafından kullanıldığında bu uçak tehlikeli bir rakip" ifadelerini kullandı.
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