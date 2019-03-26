ABD medyası ‘ölümcül’ MiG-29’u Amerikan F-15 ve F-16 avcı uçaklarıyla karşılaştırdı

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Sovyet menşeili çok amaçlı MiG-29 avcı uçağının (NATO rapor ismi ‘Fulcrum’) Amerikan F-15 ve F-16 avcı uçakları için ciddi bir rakip olabileceğini yazdı.

Derginin Sovyet MiG-29'u Amerikan F-15 ve F-16 avcı uçaklarıyla karşılaştırdı haberine göre ABD, 1997'de Moldova'dan 20 adet MiG-29 uçağı satın aldı ve özelliklerini değerlendirdi.

"MiG-29 zamanının manevra kabiliyeti yüksek ve ölümcül bir uçağıydı" vurgusunda bulunan NI, Sovyet avcı uçağının birçok özelliği bakımından Amerikan rakiplerine göre daha üstün olduğunu, fakat elektronik sistemlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Daha sonra bu uçakların İsrail tarafından satın alındığı belirtilen haberde, MiG-29'ların sahip olduğu yeteneklerin test pilotlarını şaşırttığı vurgulandı.

Makalede, "Onların (pilotların) alışmış olduğu Amerikan üretimi standart uçaklara göre MiG-29'da uçmak daha kolaydı. Pilotun zorlandığı anda uçağın inişini sağlayan bilgisayarların, pilot oryantasyonunu yitirse de uçağı dengede tutma olanağı etkileyiciydi" dendi.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin efsanevi savaş uçakları: MiG-29’lar 11

Test pilotlarından birinin aktardıklarına göre MiG-29, F-15 ve F-16 uçaklarıyla eşdeğer olmakla kalmayıp, manevra kabiliyeti ve ağırlık-çekiş gücü korelasyonu bakımından Amerikan rakiplerinden daha üstün konumda.

Dergi, "Pilotlarımız, hava çatışmasında bu uçağa dikkat etmeli. İyi eğitim görmüş bir profesyonel tarafından kullanıldığında bu uçak tehlikeli bir rakip" ifadelerini kullandı.