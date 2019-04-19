Eski Pentagon çalışanı: Rusya’ya verilen gözdağı yeterli değil

Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı, Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi Savunma Programı Direktörü Elbridge A. Colby, Almanya’nın NATO’ya yanlış davrandığını ve Rusya’yı 'yıldırmak' için daha fazla kaynak sağlaması gerektiğini belirtti.

Alman Focus dergisine konuşan Colby, Almanya’nın Avrupa’nın en zengin ülkesi olduğunu ve kendi ve müttefiklerinin savunmasına daha fazla para harcaması gerektiğini söyledi.

© AFP 2019 / STRINGER / US NAVY 'ABD, Rusya ile mücadele için insansız deniz araçları filosu kuracak'

ABD’li politikacı, halihazırdaki Alman ordusunun, Soğuk Savaş sonlarındaki durumuyla karşılaştırıldığında 'solgun bir gölge' gibi olduğunun altını çizdi.



'ALMANYA, MÜTTEFİKLERİNİN SAVUNMASINA DAHA FAZLA HARCAYABİLİR'

Colby, “Almanya inanılmaz zengin ve kendi ve müttefiklerinin savunmasına daha fazla para harcayabilir” diyerek Berlin’in, 1988’de yaptığının en azından küçük bir bölümünü yapması durumunda NATO’daki kilit sorunların çözümüne büyük katkıda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

Halihazırda NATO’nun temel sorununun başta Rusya olmak üzere doğu cephesinde yoğunlaştığını, Berlin’in Moskova ile mücadelede belirleyici rol oynayabileceğini dile getiren ABD’li politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya, Rusları yıldırma konusunda daha gerçekçi yardım sağlayabilir”.

ABD’nin, Rusya ve Çin olmak üzere aynı zamanda 2 çatışmaya birden çekildiğini söyleyen Colby, bu yüzden Avrupa’nın, “Rus saldırganlığı” durumunda yardımcı olabilmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kaydetti ve bu bağlamda, Rusya ile savaşın çıkması durumunda Almanya ve Avrupa’daki diğer müttefiklerin, Amerikan yardımını beklemeden Rusya’ya karşı direnmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.