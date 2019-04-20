Amiral Kasatonov fırkateyni ve Gremyaşiy korveti yarın denize açılacak

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus donanması için inşa edilen Amiral Kasatonov fırkateyninin ve Gremyaşiy korvetinin yarın fabrika test seferi yapmak üzere Baltık Denizi’ne açılacakları bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi İgor Dıgalo, Proje 22350 kapsamında üretilen Amiral Kasatonov fırkateyninin ve proje 20385 kapsamında inşa edilen Gremyaşiy korvetinin yarın fabrika test seferi yapmak üzere Baltık Denizi’ne açılacaklarını belirtti.

© Sputnik / Alexei Danichev Gremyaşiy korveti, St. Petersburg’da suya indirildi 9

Açıklamada, “Proje 22350’ye ait Amiral Kasatonov fırkateyni ve proje 20385’e ait Gremyaşiy korveti, 21 Nisan’da Severnaya Verf gemi yapım şirketinin rıhtımlarından Baltık Denizi’ndeki poligonlarda fabrika test seferlerini yapmak için denize açılacak” dendi.

İki gemide görev yapan personelin Rus Deniz Kuvvetleri’nin eğitim merkezinde test programının tüm etaplarını tamamlamak ve ardından gemilerle üzerlerindeki silahları kullanmak üzere eksiksiz bir eğitim sürecinden geçtiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fabrika test seferi sırasında gemilerdeki yaşam destek, navigasyon ve haberleşme sistemleri, kurtarma araçları, havalandırma ve klima dâhil elektronik sistemleri test edilecek. Ayrıca Amiral Kasatonov fırkateyninin ve Gremyaşiy korvetinin değişik modlardaki hızı, kullanma kolaylığı, manevra kabiliyeti ve diğer özellikleri tecrübe edilecek.”