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13:58 30 Nisan 2019
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    IDEF 2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul’da başladı

    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Savunma
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    IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi’i Fuarı’nın açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,” FETÖ’den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle etkin bir şekilde mücadele ederken, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayiimiz de her geçen gün güçlenmektedir” dedi. 

    © AA /
    Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri vitrine çıkıyor
    Türkiye’nin en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 14’üncü kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda davetli katıldı. 

    Törende konuşan Akar, “Türkiye’nin savunma sanayi’inde yakaladığı ivmeye dikkat çekerek, “Milgem gemileri, Altay tankı, Atak helikopterleri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, Hürkuş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren Gökbey helikopteri ürünlerimizde bazılarıdır. FETÖ’den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle etkin bir şekilde mücadele ederken, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi’imiz de her geçen gün güçlenmektedir. Terörle mücadele operasyonlarında Mehmetçiğimizin kahramanlığı yanı sıra yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği araç ve gereçlerin katkısı açıkça görülmektedir. Uluslararası standartlarda üretilen bu milli silah ve sistemlerimiz bizzat sahada yeteneklerini ispatlamıştır. TSK ihtiyaçlarının karşılanması ile beraber bu sistemlerin ihracatlarının gerçekleştirilmesinden de gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

    Savunma Sanayii alanında faaliyet gösteren 4 Türk firmasının dünya devleri ile yarıştığını beliren Bakan Akar, bu firmaların Dünyanın en büyük 100 firması arasına girerek Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Akar, savunma sanayi'ine yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara desteklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

    Türk zırhlısı Ural ilk kez görüntülendi
    © AA /
    Türk zırhlısı Ural ilk kez görüntülendi
    'BİRÇOK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANACAKTIR'

    Hulusi Akar Türkiye’nin dost ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların devam edeceğinin altını çizerek, “Son yıllarda birçok dost ülke ile imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde işbirliğimizi güçlendirmekteyiz. Her geçen yıl daha fazla ülke ve firmanın iştirak eti İDEF 2019 sürecinde birçok işbirliği anlaşması imzalanacaktır” diye konuştu. 

    RUSYA AMİRAL ESSEN FIRKATEYNİNİ TANITACAK

    Vostok-2018' tatbikatı
    © Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
    Rusya, savunma harcamaları alanında 2006'dan beri ilk kez ilk 5'in dışına çıktı
    Rusya’nın Karadeniz Filosu Basın Dairesi’nden Aleksey Rulev, fuarda Rus filosundan Amiral Essen fırkateyninin tanıtılacağını, geminin kente geldiğini ifade etti.

    Rulev “Karadeniz Filosu’nun yeni fırkateyni Amiral Essen mürettebatı IDEF-2019 savuma sanayii fuarına katılmak için İstanbul’a geldi” dedi.

    Geminin 3 Mayıs’ta kadar kentte kalacağını belirten Rulev “Bu fuar Avrupa’daki en önemli 10 silah fuarı arasında ve modern savunma teknolojieriyle askeri-endüstri alanında çeşitli modellerle tanışma  imkânı veriyor. Amiral Essen mürettebatı, modern silah donanımına sahip yerli bir model olarak gemilerini tanıtacak” ifadelerini kullandı.

    İDEF-2019’da Rusya 450’den fazla silah ve teçhizatını tanıtacak. Fuar çerçevesinde Rus silah üreticileri Türk güvenlik güçleri kurumları temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planlanıyor. 

    Fuar, 3 Mayıs'a kadar devam edecek. 

    Etiketler:
    fırkateyn, FETÖ, Aleksey Rulev, Mustafa Varank, Süleyman Soylu, Fuat Oktay, Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, IDEF, savunma sanayii, Rusya, Türkiye
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