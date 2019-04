IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul’da başladı

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 14’üncü kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Akar, “Türkiye’nin savunma sanayi’inde yakaladığı ivmeye dikkat çekerek, “Milgem gemileri, Altay tankı, Atak helikopterleri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, Hürkuş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren Gökbey helikopteri ürünlerimizde bazılarıdır. FETÖ’den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle etkin bir şekilde mücadele ederken, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayi’imiz de her geçen gün güçlenmektedir. Terörle mücadele operasyonlarında Mehmetçiğimizin kahramanlığı yanı sıra yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği araç ve gereçlerin katkısı açıkça görülmektedir. Uluslararası standartlarda üretilen bu milli silah ve sistemlerimiz bizzat sahada yeteneklerini ispatlamıştır. TSK ihtiyaçlarının karşılanması ile beraber bu sistemlerin ihracatlarının gerçekleştirilmesinden de gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii alanında faaliyet gösteren 4 Türk firmasının dünya devleri ile yarıştığını beliren Bakan Akar, bu firmaların Dünyanın en büyük 100 firması arasına girerek Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Akar, savunma sanayi'ine yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara desteklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Hulusi Akar Türkiye’nin dost ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların devam edeceğinin altını çizerek, “Son yıllarda birçok dost ülke ile imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde işbirliğimizi güçlendirmekteyiz. Her geçen yıl daha fazla ülke ve firmanın iştirak eti İDEF 2019 sürecinde birçok işbirliği anlaşması imzalanacaktır” diye konuştu.

