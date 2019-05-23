ABD'den S-400 açıklaması: Sonuçları 'çok olumsuz' olur

Konuyla ilgili endişelerini aktardıklarını ve aktarmaya devam edeceklerini söyleyen Ortagus, “Ancak satın alma tamamlanırsa oldukça gerçek ve oldukça negatif sonuçlar olacaktır” ifadelerini kullandı.
NBC News, Türkiye’nin Rusya ile S-400 anlaşmasını haziran ayına kadar sonlandırmaması durumunda ABD yaptırımlarına maruz kalacağını duyurmuştu.
Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma yapması nedeniyle ABD-Türkiye arasındaki ilişkiler bir süredir gergin seyrediyor. ABD, S-400’lerin Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO sistemlerine entegre olamayacağını ve F-35’ler için tehdit oluşturacağını savunuyor.
Türkiye ise anlaşmanın tamamlandığını ve geri dönülmeyeceğini savunuyor.
ABD son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı almıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da son yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ültimatomunun ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtmişti.
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