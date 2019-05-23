ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Wolters: S-400 eğilimine rağmen Türkiye'yle müttefiklik ilişkilerini korumak istiyoruz

Brüksel'de yapılan NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı’ndan sonra basın toplantısı düzenleyen Wolters, S-400 konusunda açıklamalarda bulundu.
Baltık Bölgesi Bilgi Destek Departmanı
"İstişarelere devam ediyoruz, çözüm arıyoruz. ABD, görüşünü ortaya koydu ve kabul edilebilir müttefiklik ilişkilerinin sürdürülmesi için çalışmaya devam edecek" diyen Wolters, Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunun altını çizdi.
Wolters, ABD'nin Türkiye'nin S-400 sistemleri alma eğilimi nedeniyle duyduğu endişelerden kurtulamadığını sözlerine ekledi.
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