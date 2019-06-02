Rus askeri uçağı Amerikan özel kuvvetleri üssünün üzerinde uçtu

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rus Tu-154M LK-1 uçağının Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde ABD’deki askeri üzerinde yeni bir gözlem uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Aktarılan bilgiye göre Rus askeri uçağı, daha önce geldiği Ohio eyaletindeki Wright Patterson Hava Üssü’nden havalanarak, ABD’nin güneydoğusunda 4 saatlik bir gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Uçağın izlediği rotaya bakılacak olursa, Rus müfettişlerin en çok Kuzey Carolina’daki askeri tesislere odaklandığı görülüyor.

Rus uçağının rotasının, ABD özel operasyonlar kuvvetleri komutanlığının bulunduğu Fort Bragg’daki askeri üssünün, ayrıca yurtdışındaki sıcak noktalara yönelik operasyonlarda kullanılan F-15 avcı uçaklarının konuşlandırılmış olduğu Seymour Johnson Hava Üssü’nün üzerinden geçtiği öğrenildi.