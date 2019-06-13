'YPG ile işbirliği Fransa'ya yakışmaz' diyen Çavuşoğlu: S-400 savunma sistemi Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'lerle ilgili mektubunun üslubunu kabul etmediklerini belirterek, "Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. S-400 savunma sistemi Türkiye'ye gelecektir" dedi. Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG ile işbirliğini ise doğru bulmadıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Türkiye'yi S-400 hava savunma sistemleri almaktan vazgeçirmeyi amaçlayan ve tehditler içeren mektubunu değerlendiren Çavuşoğlu, "ABD'nin S-400 mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye, Rusya'dan S-400 savunma sistemini almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. S-400 savunma sistemi Türkiye'ye gelecektir" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG'ye verdiği desteği de eleştirdi:

"Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz."

'İDLİB'DE TAM OLARAK ATEŞKES SAĞLANDIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

İdlib'de tam ateşkes sağlandığına dair açıklamalara da değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Bu sabah 10. gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konuylla ilgili görüşüyoruz. Rejim saldırılarını sürdürürse gereğini yaparız. Bundan kimsenin tereddütü olmasın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AK Parti'nin grup toplantısında Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

'TÜRKİYE'DE OLUNCA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, FRANSA'DA OLUNCA GÜVENLİK MESELESİ'

Öte yandan Çavuşoğlu, Fransız bir gazetecinin Türkiye’deki ifade özgürlüğüyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar 5 yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özgürlüğü kapsamına giriyor, Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor."

LE DRİAN: İDLİB KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ



Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib meselesinde durumdan kaygılı olduklarını söyleyerek, "Biz İdlib konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Ateşkese uyulmasını sağlamak durumundayız. Çünkü çok tehlikeli ve patlayıcı etkiye sahip olabilecek bir durum var ortada" diye konuştu.

Le Drian, "Ateşkese müdahale edebilecek her bir adım, sonrasında hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir" uyarısını yaptı.

Fransız Bakan, Rum basınında yer alan Fransa'nın Kıbrıs'ta üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, "Fransız bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı. Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim" ifadesini kullandı.