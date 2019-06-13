'YPG ile işbirliği Fransa'ya yakışmaz' diyen Çavuşoğlu: S-400 savunma sistemi Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG'ye verdiği desteği de eleştirdi:
"Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz."
'İDLİB'DE TAM OLARAK ATEŞKES SAĞLANDIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'
"Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Bu sabah 10. gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konuylla ilgili görüşüyoruz. Rejim saldırılarını sürdürürse gereğini yaparız. Bundan kimsenin tereddütü olmasın."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AK Parti'nin grup toplantısında Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
'TÜRKİYE'DE OLUNCA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, FRANSA'DA OLUNCA GÜVENLİK MESELESİ'
"Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar 5 yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özgürlüğü kapsamına giriyor, Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor."
LE DRİAN: İDLİB KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ
Le Drian, "Ateşkese müdahale edebilecek her bir adım, sonrasında hepimiz için dramatik sonuçlar doğurabilir" uyarısını yaptı.
Fransız Bakan, Rum basınında yer alan Fransa'nın Kıbrıs'ta üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarına ilişkin, "Fransız bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı. Rum basının bu konuda yanıldığı söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
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