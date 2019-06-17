F-35 programı yetkilisi: Türkiye’nin programdan kademeli çıkışının şu an üretime etkisi yok

ABD ile Türkiye arasında S-400’ler üzerinden devam eden krizde, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan yetkili, "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok” dedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Lockheed Martin F-35 programı yöneticisi Greg Ulmer, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa rağmen, Türk şirketlerinin F-35 parçaları üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Ulmer, ABD hükümetinin Türkiye'yi F-35 programından kademeli olarak çıkarmaya başlama planlarının bu yıl şirketin üretimini etkilemeyeceğini açıkladı.

F-35 programının ana tedarikçileri olan Raytheon Co RTN.N ve United Technologies adlı şirketlerin olası birleşmesine de değinen Ulmer, bu konuda da ‘bir endişesi olmadığını’ vurguladı. ABD’li yetkili, bu durumun da F-35 programına bir etkisi olmayacağını savundu.

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ABD, Rus yapımı S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

Son olarak ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'a bir mektup yazarak S-400'lerin satışından vazgeçmeyen Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüklerini aktarmıştı.

Bunlar arasında halen eğitim gören Türk pilotların 31 Temmuz'da ABD'yi terk etmesi ve Türkiye F-35 tedarik programından çıkarılması vardı.