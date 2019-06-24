Kırım yakınlarında 2 Amerikan askeri uçağı görüldü

İHA bu bölgede yaklaşık 3.5 saat kaldıktan sonra Rusya’nın Karadeniz kıyılarına doğru ilerledi.
16:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 23, 2019
Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря.#BlackSea #Crimea #UAV #USAF pic.twitter.com/dmjwEYmmAy
Ayrıca Moskova saatiyle 19.55’te ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 169332 kuyruk numaralı P-8A Poseidon denizaltısavar uçağı, yine Sigonella üssünden havalanarak Kırım’ın güney sınırlarına doğru ilerledi. Uçak 20.25’te Sivastopol bölgesinde kıyı hattının 32 kilometre yakınında görüldü.
20:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) June 23, 2019
Патрулирует в районе Севастополя🇷🇺, на расстоянии 32 км от береговой линии. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o
Şonus, “Bu türden manevralar dostane ya da en azından ortaklık ilişkiler politikasıyla hiçbir şekilde bağdaşmıyor. ABD yönetimi artık Rus yarımadasının takibinden vazgeçmeli ve kendi sınırlarını korumaya geçmeli” diye konuştu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım’da kurulan çok yönlü savunma grubunun Rusya’nın topraklarına saldırı girişimlerine ‘hiçbir şans tanımadığını’ ve tüm ülke güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını açıklamıştı.
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