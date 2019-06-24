Kırım yakınlarında 2 Amerikan askeri uçağı görüldü

Kırım kıyılarında ve Donbass bölgesinin hava sahasında keşif uçuşu gerçekleştiren iki Amerikan uçağının tespit edildiği bildirildi.

Uçuş gözlem sitesi PlaneRadar verilerine göre, Moskova saatiyle 07.40’ta (TSİ ile aynı) ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 04-2021 kuyruk numaralı RQ-4A Global Hawk insansız hava aracı (İHA) NATO’nun İtalya’daki Sigonella üssünden havalanarak Bulgaristan hava sahasından uçtu ve 12.25’te Donbass’taki sınır hattının üzerinde keşif yaptı.

İHA bu bölgede yaklaşık 3.5 saat kaldıktan sonra Rusya’nın Karadeniz kıyılarına doğru ilerledi.

​Ayrıca Moskova saatiyle 19.55’te ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 169332 kuyruk numaralı P-8A Poseidon denizaltısavar uçağı, yine Sigonella üssünden havalanarak Kırım’ın güney sınırlarına doğru ilerledi. Uçak 20.25’te Sivastopol bölgesinde kıyı hattının 32 kilometre yakınında görüldü.

20:25 мск.

Патрулирует в районе Севастополя🇷🇺, на расстоянии 32 км от береговой линии. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o — PlaneRadar (@ua4wiy_) June 23, 2019

ABD’nin keşif uçakları sıklıkla Kırım yakınlarında keşif faaliyetlerinde bulunuyor. Kırım parlamentosunun milletvekili İvan Şonus, Sputnik’e demecinde ABD’ye ait keşif uçaklarının yarımadanın sınırlarında sıklaşan keşif uçuşlarının endişelere yol açtığını belirtti.

Şonus, “Bu türden manevralar dostane ya da en azından ortaklık ilişkiler politikasıyla hiçbir şekilde bağdaşmıyor. ABD yönetimi artık Rus yarımadasının takibinden vazgeçmeli ve kendi sınırlarını korumaya geçmeli” diye konuştu.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım’da kurulan çok yönlü savunma grubunun Rusya’nın topraklarına saldırı girişimlerine ‘hiçbir şans tanımadığını’ ve tüm ülke güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını açıklamıştı.