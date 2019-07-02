CNBC: Rusya, Avangard füze sisteminden en fazla 60 adet üretecek

CNBC televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir Amerikan istihbarat kaynağı, "Rusya'nın bu hipersonik silahlardan en fazla 60 tane üretmesi bekleniyor. Zira bu silahları geliştirmek aşırı pahalı" dedi.
'MOSKOVA KARBON FİBER TEDARİKÇİSİ ARIYOR'
Kaynak, Rusya'nın elinde bulunan karbon fiber malzemelerin bu kadar yüksek hızda uçuş sırasında yüksek sıcaklığa dayanamaması nedeniyle Moskova'nın geçen yıl karbon fiber tedarikçisi arayışı içinde olduğunu iddia etti.
Kaynak, geçen ay hazırlanan Amerikan istihbarat raporuna göre Kremlin, bugüne dek karbon fibere alternatif bir malzeme bulamadı.
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