CNBC: Rusya, Avangard füze sisteminden en fazla 60 adet üretecek

ABD'de hazırlanan bir istihbarat raporunda Rusya'nın geliştirdiği Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sisteminden en fazla 60 adet üretileceği öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu yeni 'yenilmez' silahlar arasında bulunan sesten 20 kat hızlı Avangard füze sistemi Amerikan istihbaratının ve medyasının ilgisini çekmeye devam ediyor.

CNBC televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir Amerikan istihbarat kaynağı, "Rusya'nın bu hipersonik silahlardan en fazla 60 tane üretmesi bekleniyor. Zira bu silahları geliştirmek aşırı pahalı" dedi.

'MOSKOVA KARBON FİBER TEDARİKÇİSİ ARIYOR'

Kaynak, Rusya'nın elinde bulunan karbon fiber malzemelerin bu kadar yüksek hızda uçuş sırasında yüksek sıcaklığa dayanamaması nedeniyle Moskova'nın geçen yıl karbon fiber tedarikçisi arayışı içinde olduğunu iddia etti.

Kaynak, geçen ay hazırlanan Amerikan istihbarat raporuna göre Kremlin, bugüne dek karbon fibere alternatif bir malzeme bulamadı.