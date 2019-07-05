Rus Su-27 uçağı, Kırım açıklarında ABD’ye ait savaş uçağına müdahale etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında sınırlara 75 kilometre kadar yaklaşan ABD’nin P-A Poseidon uçağına müdahale edildiği açıklaması yaptı.
Açıklamada “Su-37 mürettebatı sınır yakınlarında tespit edilen uçağa güvenli mesafeden yaklaştı ve ABD’ye ait P-8A Poseidon uçağı olduğunu saptadı” ifadeleri kullandı.
Açıklamaya göre, Su-27’nin tamamen uluslararası kurallar çerçevesinde yaptığı müdahalesinin ardından ABD uçağı sınırdan uzaklaştı.
Gazeteci Aleksandr Kots, Twitter’da müdahale anlarına ait olduğunu belirttiği görüntüler paylaştı.
Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l— Александр Коц (@sashakots) July 4, 2019
Kots görüntülerin bir takipçisinden geldiğini ifade etti.
Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE— Александр Коц (@sashakots) July 4, 2019
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