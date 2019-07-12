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15:47 12 Temmuz 2019
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    AK Partili Turan: S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu

    © AA /
    Savunma
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    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün ilk parçaları Ankara'ya ulaşan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "S-400 teslimatının başlaması Türkiye'nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının bir sonucudur" dedi.

    AK Partili Turan, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    S-400/ Türkiye
    © DHA /
    Milli Savunma Bakanlığı: S-400 teslimat süreci başladı
    Türkiye'nin, sürecin başından bu yana S-400 konusunda net ve kararlı bir tavır gösterdiğini, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Turan, "S-400 teslimatının başlaması Türkiye'nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının bir sonucudur. Bu kararı keyfi olarak değil, ülkemizin güvenliği açısından aldığımızı daha önce de ifade etmiştik" diye konuştu.

    Turan, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili bir konuda diğer ülkelerin saygı göstermesi, müttefiklik ve dostluk ruhuna uygun davranması gerektiğini vurgulayarak, ayrıca ABD'nin F-35 programına yönelik anlaşmanın gereğini yapmasını, diyalog yoluyla bu sürecin sıkıntısız bir şekilde aşılmasını beklediklerini ifade etti.

    'S-400 MUAZZAM BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ'

    S-400 / Türkiye
    © AA / Mustafa Kamacı
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    S-400'ü yalnızca Türkiye'nin almadığını, bu savunma sistemini diğer ülkelerin de talep ettiğini dile getiren Turan, şunları söyledi:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen irade yeni Türkiye'nin kodlarını bir kez daha hatırlattı. Türkiye; kendi menfaatleri doğrultusunda karar alabilen, ordusuyla, milletiyle, lideriyle ve tüm dinamikleriyle uluslararası platformlarda var olan, güçlü bir ülke. S-400 muazzam bir hava savunma sistemi. Hayırlı olsun."

    Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin bugün Mürted Hava Meydanı'na intikal etmeye başladığını duyurmuştu. 

    Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamıştı.

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    Etiketler:
    Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Dairesi (FSVTS), Milli Savunma Bakanlığı, ABD, F-35, S-400, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Turan, Türkiye, Rusya
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