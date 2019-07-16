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22:13 16 Temmuz 2019
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    Su-35, Su-27 ve Su-34 avcı uçakları.

    ABD medyasına göre tarihin en hızlı 5 savaş uçağından üçü Rus

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Savunma
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    Amerikan We Are The Mighty portalı, askeri havacılık tarihinin en hızlı 5 aracı listesine 3 Rus savaş uçağını dahil etti.

    Su-27
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    Listenin ilk sırasında Boeing X-37 insansız uzay mekiği gösterildi. Haberde, bu aracın, atmosferin üst tabakalarında 25 mach hız geliştirebildiği ifade edildi. Mekiğin ilk test uçuşu, 2006 yılında gerçekleşti, uzay testleri ise 2010’da başladı ama araç seri üretime girmedi.

    İkinci sırayı, Rus yapımı MiG-25 (NATO kod adı Foxbat) avcı uçağı aldı. İlk kez 1964’te havalanan uçak, 3.2 mach hız geliştirebiliyor. MiG-25, Rus ordusu envanterinden 2013’te kaldırıldı, ama bazı ülkeler halen bu uçağı kullanıyor.

    ABD yapımı F-15E Strike Eagle üçüncü sırada gösterildi. Haberde, uçağın saatte 4 bin 855 km hıza ulaşabildiği kaydedildi. Bu bombardıman savaş uçağı ilk uçuşunu 1986’da yaptı, iki yıl sonra da ABD Hava Kuvvetleri’ne katıldı.

    Dördüncü sıra, MiG-31’e (NATO kod adı Foxhound) verildi. 1970’li yıllarda geliştirilen bu savaş uçağı, ilk kez 1975’te havalandırıldı. Halihazırda Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin elinde bu sınıftan 250 adet uçak bulunuyor. MiG-31’in azami hızı saatte 4 bin 817 km.

    Listenin son sırasında ise Su-27 (NATO kod adı Flanker-B) yer alıyor. Rus yapımı 4. nesil ağır savaş uçağı ilk uçuşunu 1977’de yaptı. 1985’te ordunun envanterine giren Su-27, halen görev başında. Uçak, saatte 4 bin 17 km hız geliştirebiliyor.

    Etiketler:
    Su-27, MiG-35, MiG-23, Rusya, ABD
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