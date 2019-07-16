ABD medyasına göre tarihin en hızlı 5 savaş uçağından üçü Rus

İkinci sırayı, Rus yapımı MiG-25 (NATO kod adı Foxbat) avcı uçağı aldı. İlk kez 1964’te havalanan uçak, 3.2 mach hız geliştirebiliyor. MiG-25, Rus ordusu envanterinden 2013’te kaldırıldı, ama bazı ülkeler halen bu uçağı kullanıyor.
ABD yapımı F-15E Strike Eagle üçüncü sırada gösterildi. Haberde, uçağın saatte 4 bin 855 km hıza ulaşabildiği kaydedildi. Bu bombardıman savaş uçağı ilk uçuşunu 1986’da yaptı, iki yıl sonra da ABD Hava Kuvvetleri’ne katıldı.
Dördüncü sıra, MiG-31’e (NATO kod adı Foxhound) verildi. 1970’li yıllarda geliştirilen bu savaş uçağı, ilk kez 1975’te havalandırıldı. Halihazırda Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin elinde bu sınıftan 250 adet uçak bulunuyor. MiG-31’in azami hızı saatte 4 bin 817 km.
Listenin son sırasında ise Su-27 (NATO kod adı Flanker-B) yer alıyor. Rus yapımı 4. nesil ağır savaş uçağı ilk uçuşunu 1977’de yaptı. 1985’te ordunun envanterine giren Su-27, halen görev başında. Uçak, saatte 4 bin 17 km hız geliştirebiliyor.
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