'ABD, Rusya ile üçlü nükleer anlaşmayı görüşme niyetinde'

ABD’nin, Çin’in de içine dahil edileceği bir üçlü nükleer anlaşmanın imzalanması fikrini Rusya ile görüşme niyetinde olduğu öğrenildi.

Reuters’e konuşan bir üst düzey ABD’li yetkili, görüşmenin yarın Cenevre’de, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile stratejik istikrar konulu görüşme kapsamında yapılabileceğini söyledi.

Kaynaklardan biri, "Tahtaya vurarak tekrardan başlayabileceğimiz ana yaklaştığımızı düşünüyoruz. Tahtaya vurmak diyorum, çünkü maalesef her zaman görüşmelerin bozulmasına bir olay uzaklığındayız" dedi.

Aynı zamanda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda atılım beklentisi içinde olmadıklarını kaydeden kaynak, ayrıca Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) uzatılması konusunun tartışılması için henüz erken olduğunu da sözlerine ekledi.