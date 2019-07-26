Lavrov, ABD'yi uzaya silah yerleştirme planlarına karşı uyardı

ABD’nin uzaya silah yerleştirme planlarından dolayı endişe duyduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu adımın yeni küresel silahlanma yarışına yol açabileceğini kaydetti.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, "ABD’nin, uzaya silah yerleştirme konusunda, artık hayata geçmeye başlayan planlarından dolayı endişeliyiz. Bu, yeni küresel silahlanma yarışına yol açacak" dedi.

Ayrıca askeri bütçelerin artırılması ve uluslararası güvenlik için tehdit arz ettiğini hatırlatan Lavrov, bunun, onlarca yıldır oluşturulan stratejik istikrar mimarisini yıktığını söyledi.

Örnek olarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) gösteren Rus bakan, "Ayrıca Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın geleceği de belirsizliğini sürdürüyor. Biz, anlaşmayı uzatmayı teklif ettik, ama henüz Washington’dan yanıt duymadık" diye konuştu.