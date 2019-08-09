Rusya'dan, 'Rus uçaklarına önleme yapıldı' diyen ABD'ye yanıt

Uçuşun 10 saatten fazla sürdüğünü aktaran Savunma Bakanlığı, stratejik uçakların düzenli olarak Arktik bölgesi, Atlas Okyanusu, Karadeniz ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız bölgeleri üzerinde uçuş yaptığını hatırlattı.
Açıklamada, tüm uçuşların, hiçbir ülkenin sınırları ihlal edilmeden tamamen uluslararası kurallara uygun yapıldığı vurgulandı.
Daha önce Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Rus stratejik bombardıman uçaklara 'önleme' yapıldığını açıklamıştı. Komutanlık, Rus uçakların uluslararası sular üzerinde uçtuğunu kaydetmişti.
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