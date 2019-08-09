Rusya'dan, 'Rus uçaklarına önleme yapıldı' diyen ABD'ye yanıt

ABD’nin, ülkenin batısında Rus uçaklara önleme yapıldığı açıklamasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-95MS stratejik uçağın 'Okyanus Kalkanı-2019' tatbikatı kapsamında Bering Denizi’nin tarafsız bölgesi üzerinde uçuş yaptığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, güzergahın bazı bölümlerinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-22 ve F-18 jetlerinin Rus uçaklara eşlik ettiğini kaydetti.

Uçuşun 10 saatten fazla sürdüğünü aktaran Savunma Bakanlığı, stratejik uçakların düzenli olarak Arktik bölgesi, Atlas Okyanusu, Karadeniz ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız bölgeleri üzerinde uçuş yaptığını hatırlattı.

Açıklamada, tüm uçuşların, hiçbir ülkenin sınırları ihlal edilmeden tamamen uluslararası kurallara uygun yapıldığı vurgulandı.

Daha önce Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Rus stratejik bombardıman uçaklara 'önleme' yapıldığını açıklamıştı. Komutanlık, Rus uçakların uluslararası sular üzerinde uçtuğunu kaydetmişti.