Rusya’nın geliştirdiği PAK DA bombardıman uçağı Amerikan basınında

NI'de Mark Episkopos imzasını taşıyan makalede, Rusya’nın yakın gelecekte hizmete almak üzere geliştirmeye devam ettiği PAK DA uçağının ‘modern çözümler temelinde geliştirilen tamamen yeni bir bombardıman uçağı’ olduğu kaydedildi.

PAK DA’nın ‘altıncı neslin’ temsilcisi olacağı görüşünü paylaşan yazar, yeni uçağın radarlara görünmeme özelliğine, üst düzeyde gelişmiş pilotaj sistemine ve daha geniş savaş olanaklarına sahip olacağını vurguladı.

Episkopos, “PAK DA’nın en çarpıcı özelliği ise, ordunun hizmetine girmeye çok yakın olması. İlk prototipin 2021-2022’de üretilmesi bekleniyor, test uçuşunun 2025-2026’da yapılması planlandı, seri teslimatlarsa 2028-2029’da başlayacak” ifadelerini kullandı.

Makaleye göre Rusya’nın yeni stratejik hayalet bombardıman uçağı, hava ve radar durumunu analiz edebilen 7 bin kilometre menzilli füzelerle donatılacak, silahlar uçağın içindeki özel mühimmat bölümünde bulunacak. Söz konusu füzelerin uçuş sırasında hedefi kendileri seçebilecekleri ve radarlardan kaçmak için uçuş rotalarını değiştirebilecekleri tahmin ediliyor.

Modernize edilen Tu-160 ve T-22M3 uçaklarının, yeni donanım ve silahlara sahip olacakları için kullanımda kalacaklarına dikkat çekilen yazıda, PAK DA’nın ise bu uçakların yerine geçmek için değil, ‘başta gelen hava savunma sistemlerinin menziline sızılacağı bir nükleer çatışma’ durumu ile ilgili boşluğu doldurmak için üretildiği vurgulandı.