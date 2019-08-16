Almanya'dan Türkiye'ye 216 milyon euro'luk savunma ihracatı

Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye'ye toplamda 216 milyon euro değerinde hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürünün ihracatına onay verdi.

Almanya, Türkiye'ye 2018 yılında 374 kalemde ve toplam 216 milyon euro değerinde 'Dual Use' denen, yani hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanilabilecek malzemenin satışına onay verdi.

Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND), Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Federal Parlamento'daki Ekonomi Komisyonu için hazırladığı bir listeye dayandırdığı haberde Türkiye'nin, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler arasında bu alanda en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke olduğu bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, 2.2 milyar euroluk ihracat hacmi ile Çin bu alanda birinci sırada, Almanya'dan 270 milyon euro değerinde 'Dual Use' malzemesi ithal eden Rusya ikinci sırada yer alıyor.

'Dual Use' olarak adlandırılan malzemeler kapsamına örneğin, elektronik ve iletişim ürünleri ile enformasyon teknolojileri ve kimyasal maddeler giriyor. Almanya'nın bu alanda geçen yıl 9 bin 83 kalemde toplam 4 milyar 900 milyon euroluk ihracat izni verdiği belirtiliyor.