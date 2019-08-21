'Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin ihracatına başlanması, F-35'in tekeline darbe vuracak'

ABD'yle yaşanan F-35 krizi nedeniyle Türkiye'nin gündemine gelen Su-57'lerden Çin basınında övgüyle söz edildi.

Çin haber portalı Sohu'da yer alan haberde, "Rusya Su-57 savaş uçaklarını ihraç etmeye başladığında, ABD'nin 5. nesil savaş uçağı ihracat tekeli darbe alacak. Bu tip uçaklara sahip olmayan ülkeler sadece F-35 alabiliyor ancak yakında ciddi bir rakip ortaya çıkacak" dendi.

Su-57'nin ihraç edileceği haberlerinin ABD'yi sevmeyen tüm ülkeleri rahatlattığını ve bu ülkelerin F-35'e karşı koyma şansı elde edeceğini belirten Sohu, "ABD'yle husumet içindeki birçok ülke 5. nesil savaş uçaklarına sahip olabilecek ve ABD, bu ülkelere askerlerini göndermeden önce çok iyi düşünüp taşınması gerekecek" ifadelerini kullandı.

'ABD ORDUSUNUN HAYATI ZORLAŞACAK'

Haberde, Su-57 ihracatının başlamasıyla birlikte uluslararası 5. nesil uçak pazarındaki durumun kökten değişeceği ve ABD ordusunun hayatının zorlaşacağı da vurgulandı.

Su-57’nin seri üretimine temmuz ayı sonunda başlanmıştı. Uçaklardan ilkinin Rus ordusunun kullanımına bu yıl içerisinde girmesi bekleniyor.

Su-57E, 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova yakınındaki Jukovskiy Havaalanı'nda düzenlenecek olan MAKS-2019 Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkacak.