Rusya ordusu tatbikat sırasında S-300’lerle düşman saldırısını püskürttü

Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2 bini aşkın askeri personel, 2500 askeri ve özel teçhizat, 100’ü aşkın uçak ve helikopterle tatbikat yapıldı.
Tatbikat sırasında Astrahan bölgesi S-300 Favorit karadan havaya füze sistemleri ekipleri, yoğun bir füze saldırısını püskürttü. Tatbikatta ayrıca Pantsir-S, Tunguska ve Şilka sistemleri ile Strela-10, Tor ve Osa karadan havaya füze fırlatma sistemleri kullanıldı. Tatbikat sırasında 300’ü aşkın füze fırlatıldı.
С-300 отражают массированный ракетный удар:https://t.co/V1xdc1TD14 pic.twitter.com/eQXcHA7hbL— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) August 22, 2019
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