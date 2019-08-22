Rusya ordusu tatbikat sırasında S-300’lerle düşman saldırısını püskürttü

Rusya ordusu, ülkenin güneyinde yapılan tatbikatlar sırasında S-300 Favorit karadan havaya füze sistemleri ile yaylım ateşi yaparak sahte düşman saldırısını püskürttü.

Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2 bini aşkın askeri personel, 2500 askeri ve özel teçhizat, 100’ü aşkın uçak ve helikopterle tatbikat yapıldı.

Tatbikat sırasında Astrahan bölgesi S-300 Favorit karadan havaya füze sistemleri ekipleri, yoğun bir füze saldırısını püskürttü. Tatbikatta ayrıca Pantsir-S, Tunguska ve Şilka sistemleri ile Strela-10, Tor ve Osa karadan havaya füze fırlatma sistemleri kullanıldı. Tatbikat sırasında 300’ü aşkın füze fırlatıldı.