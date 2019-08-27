ABD'li askerler, Rus T-80 tanklarıyla tur atarak birbirleriyle yarıştı

İnternette yayınlanan görüntü ve videolara göre ABD’li askerler, Güney Kore ile ortak savaş tatbikatı sırasında Rus yapımı T-80 tanklarıyla tur atarak birbirleriyle yarıştı.
August 21, 2019
Güney Kore ordusunun Rus yapımı araçları kullanan tek birliği olan Üçüncü Zırhlı Tugay’da T-80 tanklarının dışında BMP-3 zırhlı piyade savaş araçları da bulunuyor.
T-80, 20 yıl boyunca Güney Kore’nin en güçlü tankı olmaya devam etti. Modernize edilmeden önce bu tanklar, tehdit ya da savaş olasılığı karşısında stratejik bir rezerv olarak üslerde tutuluyordu. Ancak Güney Kore yönetimi 3 yıl önce T-80’leri Rusya’nın Omsk kentindeki Omsktransmaş fabrikasında modernize etme kararı aldı.
#TankSaturday— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) August 24, 2019
We were to busy on Tuesday sorry.#tanktwitter #WeAreGreywolf #RaiseTheBlack@1stCavalryDiv pic.twitter.com/c3MxkPIzSq
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