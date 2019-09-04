Putin ile Modi, ortak askeri teçhizat üretme konusunda kararlı

Rusya'nın Vladivostok kentinde bugün kapılarını açan Doğu Ekonomi Forumu kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 20. Rusya-Hindistan Zirvesi'ni gerçekleştirdi.
Putin de, Hindistan'ı Rusya'nın stratejik partneri olarak tanımlayarak, ticari ve ekonomik görüşmelere ağırlık verdiklerini kaydetti.
'ASKERİ-TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINI 10 YIL UZATMAK İSTİYORUZ'
Rus lider, askeri işbirliği konusunda "2011-2020’yi kapsayan askeri-teknik iş birliği anlaşmamızı 10 yıl daha uzatmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.
HİNDİSTAN, AEB'YLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİNE YAKINDA BAŞLIYOR
Putin, "Hindistan ile AEB arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasıyla, emtia ticaretinin çeşitlendirilmesi için ilave fırsatların oluşacağına inanıyorum. Bu ortak hedefimiz ve yakın gelecekte bir anlaşma taslağı hazırlanmasına ilişkin ilk müzakere turu başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
'ULUSAL PARAYLA TİCARETİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'
Hindistan ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak istediklerini de vurgulayan Putin, "Hindistan ile ticaretimizde ulusal para kullanımını artırarak, Rusya Merkez Bankası’nın para transfer sistemiyle bankalar arasında daha pürüzsüz işlemleri garanti altına alabiliriz" diye konuştu.
Моди приедет в Москву на День Победы.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 4, 2019
Путин: Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял приглашение и будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне pic.twitter.com/DVdBugjeu9
Bu arada iki lider, görüşmenin sonunda 'Güven ve Ortaklık Üzerinden İşbirliğinde Yeni Doruklara' adını verdikleri bir ortak açıklama imzaladı.
'SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK'
'İRAN'LA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER SÜRECEK'
Bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Tahran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) tamamen ve etkili biçimde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Putin ve Modi, BM Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin 2231 sayılı kararına bağlılıklarını koruduklarını ve soruna diyalog yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
ZVEZDA TERSANESİNİ ZİYARET ETTİLER
Bu arada iki lider, programlarının başında bir Rus devriye gemisiyle Vladivostok'a 40 kilometre mesafedeki Primorye'ye giderek Zvezda tersanesini ziyaret etti.
Путин встретил Моди на причале острова Русский, откуда они вместе на катере «Ураган» отправились к судоверфи «Звезда». Впереди у них ещё переговоры и неформальный ужин тет-а-тет pic.twitter.com/CHMsb1B92o— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 4, 2019
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