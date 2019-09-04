Putin ile Modi, ortak askeri teçhizat üretme konusunda kararlı

Rus lider Putin ve Hint Başbakanı Modi, iki ülke arasındaki askeri ve ticari bağları güçlendirme, ortak askeri teçhizat üretme kararı aldı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde bugün kapılarını açan Doğu Ekonomi Forumu kapsamında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 20. Rusya-Hindistan Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Modi, 'yakın dostum' diye nitelediği Putin'le petrol ve gaz sektöründeki benzeri görülmemiş ortak yatırımları görüştüklerini ve işbirliğinde yeni bir aşamaya ulaştıklarını belirtti.

Putin de, Hindistan'ı Rusya'nın stratejik partneri olarak tanımlayarak, ticari ve ekonomik görüşmelere ağırlık verdiklerini kaydetti.

'ASKERİ-TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINI 10 YIL UZATMAK İSTİYORUZ'

Rus lider, askeri işbirliği konusunda "2011-2020’yi kapsayan askeri-teknik iş birliği anlaşmamızı 10 yıl daha uzatmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

HİNDİSTAN, AEB'YLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİNE YAKINDA BAŞLIYOR

Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik ilk tur görüşmelerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Putin, "Hindistan ile AEB arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasıyla, emtia ticaretinin çeşitlendirilmesi için ilave fırsatların oluşacağına inanıyorum. Bu ortak hedefimiz ve yakın gelecekte bir anlaşma taslağı hazırlanmasına ilişkin ilk müzakere turu başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

'ULUSAL PARAYLA TİCARETİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Hindistan ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak istediklerini de vurgulayan Putin, "Hindistan ile ticaretimizde ulusal para kullanımını artırarak, Rusya Merkez Bankası’nın para transfer sistemiyle bankalar arasında daha pürüzsüz işlemleri garanti altına alabiliriz" diye konuştu.

Моди приедет в Москву на День Победы.

Путин: Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял приглашение и будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне pic.twitter.com/DVdBugjeu9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 4, 2019

​Bu arada iki lider, görüşmenin sonunda 'Güven ve Ortaklık Üzerinden İşbirliğinde Yeni Doruklara' adını verdikleri bir ortak açıklama imzaladı.

'SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK'

Ortak askeri teçhizat, yedek parça geliştirme ve üretme çalışmaları yaparak, satış sonrası bakım sistemini iyileştirerek, ortak tatbikatları sürdürerek savunma işbirliğindeki seviyeyi yukarı çekme kararlılıklarını belirten Putin ve Modi, askeri alandaki yakın işbirliğinin ikili ve özel stratejik ortaklığın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

'İRAN'LA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER SÜRECEK'

Belgeye göre liderler, İran'la ticari ve ekonomik ilişkileri sürdürme niyetlerini ifade etti.

Bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Tahran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) tamamen ve etkili biçimde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Putin ve Modi, BM Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin 2231 sayılı kararına bağlılıklarını koruduklarını ve soruna diyalog yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

ZVEZDA TERSANESİNİ ZİYARET ETTİLER

Bu arada iki lider, programlarının başında bir Rus devriye gemisiyle Vladivostok'a 40 kilometre mesafedeki Primorye'ye giderek Zvezda tersanesini ziyaret etti.